Yalitza Aparicio aclaró supuesto romance con actor de Roma [FOTOS]

Yalitza Aparicio, reciente nominada a los Premios Platino 2019 a "mejor interpretación femenina", está siendo vinculada sentimentalmente con otro actor de la aclamada cinta de Alfonso Cuarón.

Las especulaciones sobre el romance se avivaron durante la gala de la VI edición de los Premios Platino del Cine Iberoamericano, realizado en el Hotel Xcaret México, en la Riviera Maya, México.

En aquel lugar, la actriz de Roma coincidió con su compañero de reparto el actor Jorge Antonio Guerrero, quien interpretó a Fermín; y ambos se mostraron muy cercanos y cariñosos.

Ambos actores ya habían sido vinculados sentimentalmente a finales del 2018, el intérprete compartió en su cuenta de Instagram una foto abrazando a Yalitza. Sin embargo, meses después negó un romance entre ellos.

“Yalitza es hermosa, me cae muy bien y la extraño, pero no somos novios, insisto, es hermosísima, pero subí esa imagen porque tiene ya un año que no la veo y como hicimos la película sin guion, fue muy orgánico lo que hicimos y el cariño ahí está, pero no somos novios”, precisó el actor que dio vida al cadete Tello, en la serie de Netflix, sobre la vida del cantante Luis Miguel.

Por su parte, Yalitza Aparicio en una entrevista con People, posterior a los Premios Platino 2019, señaló que todo se trata de chismes.

“Casi no me fijo en los comentarios como chismes o así. Siempre es más de cosas que informan [respecto a que tiene un romance]. Sí más adelante [tendrá tiempo para el amor], que siga trabajando; más adelante, nunca digas nunca”, expresó actriz considerada una de las 100 personas más influyentes, por la revista Time.

Aun así, Yalitza Aparicio no negó sus deseos de enamorarse y tener un romance.

“Claro que sí, a todo el mundo le hace ilusión eso [encontrar el amor]”, agregó. “No sabría decirles [cómo sería su hombre ideal], pero, creo que me voy a poner a pensar en eso”, finalizó.