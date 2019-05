El valor de la verdad: ¿Michelle Soifer hizo brujería y golpeó a Erick Sabater?

Este sábado 18 de mayo el Perú conocerá los más oscuros secretos de Erick Sabater, quien se sentará por primera vez en el sillón rojo de “El valor de la verdad”.

Desde que se anunció la participación del modelo, los más ofuscados son los fans de Michelle Soifer, quienes se han pronunciado en su contra, aparentemente por las graves acusaciones que estaban a punto de salir.

La popular “Bombón asesino” habría sido infiel, golpeado e incluso estarían siendo acusada de realizar brujería a Erick Sabater, según el último adelanto del programa de Beto Ortiz en YouTube.

¿Michelle Soifer infiel?

“¿Te fue infiel Michelle Soifer con Coto Hernández?”, fue la primera pregunta que aparece en el spot promocional de “El valor de la verdad”.

Ante esta delicada consulta, Erick Sbater respondió: “Bueno me confesó que sí había sucedido algo y básicamente cuando estábamos peleados”.

En tal sentido, Beto Ortiz buscó aclarar esta situación de infidelidad y quiso saber si es que fue la única vez que sucedió este acto durante la relación entre Michelle Soifer y el dominicano.

“Me llegó el rumor que también con Bruno Agostini”, indicó Erick Sabater sobre los rumores que le llegaron de su exnovia.

¿Michelle Soifer golpeó a Erick Sabater?

Continuando con las revelaciones, el modelo deslizó haber sido víctima de agresión por parte de la exintegrante de “Esto es guerra”.

“Ella va, se me tira encima, me empuja y me lanza una bofetada”, narró Erick Sabater.

¿Michelle Soifer hizo brujería a Erick Sabater?

Otra de las complicadas preguntas que responderá el modelo dominicano –además sobre su sexualidad si es gay o bisexual- en “El valor de la verdad” es con respecto a un posible acto de brujería por parte de la actual novia de Kevin Blow.

“Era de madrugada y había como que sonidos… como baño de florecimiento”, reveló Erick Sabater, dejando entrever que Michelle Soifer habría recurrido a la brujería mientras mantuvieron una relación.