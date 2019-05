Magaly llama "poco hombre" a Pavón y le recuerda su pasado

Nuevamente es acusado por agresión verbal. Antonio Pavón viene perdiendo la simpatía de sus seguidores peruanos por sus actitudes, específicamente por tener un léxico ofensivo contra diversas figuras mediáticas.

La primera en hacer público esta falta del español fue Anette Style, quien hasta ese entonces se presentaba como su mejor amiga. Luego, Sheyla Rojas acusó al padre de su hijo de lo mismo. Y ahora Magaly Medina también ha sido víctima de sus ofensas.

PUEDES VER

La conductora de “Magaly tv, la firme” no se guardó nada y arremetió contra Antonio Pavón por llamarla “mentirosa”, “hipócrita” y “marginal”. Además, mostró la captura de un chat en WhatsApp como prueba de la agresión verbal.

“Me escribió y lo he bloqueado porque yo elijo a mis enemigos y también a personas que me hagan perder mi tiempo. Así que le escribió al ‘Loco’ (Wagner) y le envió otra sarta de ‘cochinadas’ e improperios muy ofensivos”, reveló Magaly Medina.

Este fue el texto que presentó como prueba la conductora de televisión:

En otro momento, Magaly Medina le recordó su pasado a Antonio Pavón y le dijo que “si no fuera por ella, él no habría tenido oportunidad de fama en Perú”, por lo que lo tildó de “malagradecido” y “poco hombre”.

“El separa a mi esposo de mí y este ‘poco hombre’ no se ha dado cuenta que un caballero que se ha casado con una mujer, se siente ofendido cuando insultan a su pareja. Ya no eres bienvenido a mi casa, ya no te sentarás a mi mesa”, mencionó la popular “Urraca”.

“Este ‘malagradecido’ no se acuerda cuando llegó a este país sin oficio, ni beneficio, y por mi esposo le di una oportunidad de salir en televisión. Y así ‘malagradecido’, como muerdes la mano de quién te dio de comer”, acotó Magaly Medina en contra del torero español Antonio Pavón en su programa de espectáculos en ATV.