Gisela: “También he sido violentada en este país”

Al igual que muchas mujeres en el país, Gisela Valcárcel confesó que ella también ha sido violentada. “Quien no ha sido violentada en el país es rarísimo. Me han mentado la madre mientras manejo, me he tenido que bajar del carro y pedir que me traten como un ser humano... Mujeres y hombres merecemos el mismo trato”, señaló.

“He pasado por muchas cosas para lograr reconocer que puedo ayudar a otras mujeres y por eso quiero llenarlas de fuerza y de valor”, agregó Gisela, quien da inicio al movimiento ‘Yo soy más’, con el que busca empoderar a la mujer.

Acompañada de la cantante Yuri y de la ministra de la mujer, Gloria Montenegro, entre otras personalidades, Gisela ofreció ayer una conferencia gratuita en el estadio Manuel Bonilla de Miraflores. “Quiero mostrar a las mujeres que somos mucho más que madres o amas de casa. Además de conferencias, vamos a dar ayuda psicológica, educación, talleres, etc. Esto recién comienza”, anotó. ❖