Amanda Portales asegura que no recibió ni un sol por apoyar a Susana Villarán

La cantante folclórica Amanda Portales concedió una entrevista donde pidió a Anel Towsend dar la cara y diga quiénes fueron los artistas que sí cobraron para apoyar a la campaña del “No a la Revocatoria” de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán.

"Lo que me da un poco de fastidio es que Anel, por favor, si me estás escuchando, tienes que dar la cara y decir quiénes son los artistas porque no solamente estamos hablando de artistas de la música a la que represento", señaló en RPP Noticias.

Las declaraciones de Amanda llegaron luego de que se dictaran 18 meses de prisión preventiva contra Susana Villarán por los aportes que recibió de Odebrecht y OAS para la campaña del "No a la revocatoria", en 2013.

Asimismo, la artista aseguró que fue Townsend quien la llamó personalmente para solicitarle su apoyo, ya que, en ese entonces, Villarán estaba con riesgo de quedarse sin el cargo de alcaldesa.

"Es una pena lo que está pasando, es algo triste. Estoy mortificada e indignada porque se ha utilizado mi imagen. Yo he ido de una manera solidaria porque me pidieron", manifestó Portales.

En declaraciones para ATV, Amanda mantuvo su postura y aseguró que ella no recibió dinero para apoyar a Villarán.

“Me gustaría que la señora Anel Towsend se muestre y diga que no se cobró absolutamente nada, hablo por mí, en ningún momento me dieron nada. Anel pon la cara y di quienes te cobraron y quienes no”, expresó.

“O soy muy sana o muy tonta, pero no cobré nada”, manifestó. “Si me hubiesen dicho cuánto eran mis honorarios, lógicamente que podía haberlo hecho (recibir un pago) porque es mi trabajo, es mi imagen, pero no lo hice”, agregó.

¿Quién es Amanda Portales?

Amanda Portales es un reconocida cantante de música folclórica con más de 50 años de trayectoria artística y nombrada como una leyenda viva de la cultura andina peruana.

Conocida como La Novia del Perú, Amanda se inició en el mundo artístico a los tres años de edad. A los cinco recibió la autorización del juez de menores para presentarse en un coliseo y así mostrar su talento.