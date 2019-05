El valor de la verdad: Erick Sabater recibe amenazas tras revelar secretos de Michelle Soifer

No tomó a bien su regreso a la televisión. El periodista Beto Ortiz usó su cuenta oficial de Instagram para anunciar quién es su próximo invitado para el programa "El valor de la verdad". Continuando con su estrategia para liderar en el ráting de los fines de semana, la figura de Latina convocó a una polémica figura que revelará los secretos de varios personajes conocidos en la farándula. Aunque quiso mantener el misterio en la presentación, los seguidores del hombre de prensa en la red social lograron descubrir que Erick Sabater se sentará en el famoso sillón rojo.

La aparición de Erick Sabater en "El valor de la verdad" provocó que un exchico reality lance un fuerte mensaje en su contra. El cantante dominicano, Kevin Blow, compartió un extenso mensaje en la red social Instagram para criticar la presencia del modelo en el programa más polémico de la televisión. Adelantándose a lo que se verá en la televisión, la pareja de Michelle Soifer le dejó una amenaza que provocará la reacción de muchos.

En el mensaje que le dejó Kevin Blow al invitado de 'EVDLV' resalta que se está metiendo en serios problemas, y que lo temas legales no serán impedimento para que le responda si llega a revelar los secretos más ocultos de la exchica reality Michelle Soifer, quien tomó la decisión de alejarse de la pantalla chica para dedicarse a su empresa familiar.

Recordemos que Erick Sabater se enfrentó a Kevin Blow hace unos años cuando el modelo acusó al cantante de haberse metido en la relación amorosa que mantenía con Soifer. Recordemos que los exchicos reality iniciaron su romance en el programa "Esto es guerra", y hasta tenían planes de formar una familia, ya que ella quería convertirse en madre.

Kevin Blow pone en duda la sexualidad de Erick Sabater

En febrero del año pasado, el cantante Kevin Blow lanzó fuertes declaraciones contra Erick Sabater, luego que este se refiriera al sobrepeso de Micheille Soifer. “Acaso no parece una broma que se burle del sobrepeso de una mujer. voy a decir algo bien claro, no sé si estoy faltando el respeto o no, yo respeto mucho a las personas gays pero ese chico es cab…”, señaló el exchico reality.