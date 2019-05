Melcochita sobre Susana Villarán: "de repente por amor a sus hijos ha delinquido"

Cuando el exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, dio cuenta de la entrega de $3 millones a Susana Villarán de la Puenten para la campaña del 'No a la revocatoria' del 2013, varios artistas no dudaron en criticar a la exalcaldesa de Lima como Mónica Sánchez, Ebelin Ortiz y Tatiana Astengo.

Sin embargo, aún hay personas que defienden de las duras acusaciones a Susana Villarán, quien ahora está siendo investigada por los 10 millones de dólares que habría recibido de las constructoras Odebrecht y OAS para sus campañas electorales, a cambio de beneficios para estas empresas brasileñas en su gestión municipal.

Por ejemplo, el actor cómico ‘Melcochita’ aseguró que sigue siendo "hincha" de la exburgomaestre, a quien apoyó durante su lanzamiento como candidata municipal en 2014.

"La sigo apoyando, sigo siendo su amigo y su hincha”, se le escucha decir a Pablo Villanueva, su nombre real, al periodista Jesús Verde, quien publicó el video en su cuenta de Facebook.

Cuando fue increpado por los actos de corrupción que pesan en su contra, Melcochita la justificó: "Eso de la corrupción, ella ha hecho obra. No se sabe, de repente por amor a sus hijos ha delinquido, no sé”.

Por otro lado, el salsero criticó a los que dejaron de apoyar a Susana Villarán, incluso los calificó de “Pedro”, personaje de la Biblia que traicionó a Jesús.

"(Los que estuvieron a su alrededor y ahora no la conocen) son Pedro pues, (porque) la niegan, como negaron al Señor", expresó ante la pregunta del periodista peruano.

Melcochita responde a su frase viral en Facebook

Tras darse a conocer la denuncia en contra de Susana Villarán, quien ahora cumplirá 18 meses de prisión preventiva por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo propio y lavado de activos; usuarios de Facebook aprovecharon la coyuntura para recordar la promesa que hizo Melcochita si la exburgomaestre hacía algo incorrecto.

"Si Susana sale y hace algo malo, ódienme, me retiro de cómico y me voy al cementerio", fue lo que expresó el cómico generando risas entre las personas que estuvieron presentes.

La Promesa de Melcochita si Susana Villaran hacia algo malo

No lo veaaaaannn.... Imbéeeeeeecil pic.twitter.com/KRZtzQSZlw — 🔥K@👁️$ 🔥T€®®O®🔥 (@jespinozaguilar) 13 de mayo de 2019

Debido a que la frase se ha hecho viral en Facebook, un medio local se comunicó con Pablo Villanueva para preguntarle sobre sus dichos con respecto a Susana Villarán.

"No sé si el pueblo quiera que me meta un balazo y que venga la muerte. Me retiro como cómico, pero ahora soy cantante, soy sonero ahora. En ese momento no sé si sería broma, es hace años. Si el pueblo y las redes quieren que me retire, me retiro, no tengo problema", dijo para Correo.

Pese a las pruebas que hay en contra de Villarán, el sonero Melcochita aún cree en ella. "Uno nunca piensa qué es lo que va a suceder con la persona. Soy amigo de ella, le he ayudado desinteresadamente, nunca pensé. De repente los (que estaban a su) alrededor se han agarrado todo y se han ido a cargamontón (contra) ella", agregó a dicho medio.