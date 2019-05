'El valor de la verdad': Erick Sabater contará todo en el sillón rojo [VIDEO]

Chico reality será el siguiente invitado de Beto Ortiz en su programa. El último programa de "El valor de la verdad" logró captar la atención de los televidentes, quienes quedaron sorprendidos con las historias que contó la modelo peruana Paula Manzanal, quien no dudó en mencionar a conocidos chicos reality que lograron robarle el corazón. Para seguir siendo los líderes en el rating del fin de semana, el periodista Beto Ortiz ha reunido a polémicos personajes que remecerán la farándula. En su cuenta oficial de Instagram compartió una foto en la que pone al descubierto la identidad de su nuevo invitado.

Beto Ortiz compartió una curiosa fotografía en la red social Instagram en la que podemos ver a un hombre, vestido en traje, sentado en el famosos sillón rojo. Bastó con ver a detalle la imagen para confirmar que el modelo Erick Sabater, chico reality que fue pareja de Michelle Soifer, será el nuevo participante en el programa "El valor de la verdad", que emite Latina todos los sábados a las 10: 00 P.M.

Erick Sabater llegó a Perú con el título de Mister Internacional, siendo uno de los máximos representantes de la belleza en la región. Él captó la atención de los productores del reality de competencias "Esto es guerra", y fue convocado para formar parte de una temporada. Durante su estancia en el programa conoció a la cantante Michelle Soifer, con quien inició una relación amorosa. Aunque habían planes para contraer matrimonio y formar una familia, ya que la chica reality quería convertirse en madre, ellos sorprendieron a sus fans al anunciar que se habían separado.

¿Qué preguntas responderá Erick Sabater en El Valor de la Verdad?

La tarde del último miércoles, Beto Ortiz compartió un avance de lo que será "El Valor de la Verdad" de Erick Sabater. El video promocional generó polémica debido a que en este se puede ver que el modelo finalmente revelará cuál es su orientación sexual. "¿Eres gay?" y "¿Eres bisexual?" son las preguntas que deberá contestar el exchico reality.

Las polémicas y discusiones aparecieron después de la separación, ya que se despertó el rumor de que Michelle Soifer le fue infiel con el cantante Kevin Blow, quien es su actual pareja. Incluso, hubieron amenazas de demanda para que dejen de nombrarse en programas de espectáculos.

Erick Sabater y Coto Hernández: la pelea en la calle

Algunos transeúntes sacaron su celular para grabar de principio a fin el bochornoso incidente que protagonizaron Coto Herández y Erick Sabater frente al canal Latina.

Erick Sabater se pronuncia tras llanto de Micheille Soifer por Kevin Blow

El modelo Erick Sabater lanzó un inesperado comentario luego de ver a su expareja Micheille Soifer derramar algunas lágrimas por Kevin Blow en plena emisión del programe "El Artista del Año". “Nosotros no terminamos porque dejamos de querernos, yo vi que la relación no daba para más y dije que nos estaba afectado a los dos, no nos estábamos entendiendo. Le pregunté si sentía que estaba avanzando, yo la deje ir porque entendí que era una persona que podía ser feliz tal vez no conmigo”, declaró.

¿Erick Sabater y ‘Coto’ Hernández enemistados para siempre?

A pesar de que fueron íntimos durante un largo tiempo, Erick Sabater y ‘Coto’ Hernández terminaron con su amistad luego que el costarricense se desintegrara del grupo de animación ‘Los Reyes de la Noche’, que conformaba con el ‘Copete’, para formar su propia agrupación llamada ‘Chicos Tentación’. Tras este suceso, Sabater y ‘Coto’ Hernández protagonizaron diversos enfrentamientos en televisión nacional.