Milagros Leiva desmiente ruptura con románticas fotos al lado de su esposo

Milagros Leiva siempre ha sido muy reservada con su vida privada, sin embargo, desde que se contrajo matrimonio con Johnny Garib Garib el año pasado, la periodista no tiene problemas en compartir su felicidad con sus miles de seguidores.

Luego de que Auvela, una marca que vende productos de belleza, asegurara que Milagros Leiva empezó el trámite de su divorcio, la conductora de “ATV Noticias Edición Matinal” dejó en claro su situación sentimental.

La figura de ATV aprovechó su programa para contar que ella no es imagen de Auvela ni se ha separado de su esposo.

"Y por si acaso, a la gente estafadora de 'Auvela', de estas cremas truchas, yo no vendo productos de belleza, no soy su imagen. Y no me he separado de Johnny Garib", indicó Milagros Leiva en su programa.

La periodista también indicó que tomará acciones legales sobre los que están detrás de dicha estafa."Señores de 'Auvela', los voy a denunciar. Así que no estén inventando cosas usando mi nombre", sentenció.

Milagros Leiva también utilizó su cuenta de Facebook para desmentir que se separó de Johnny Garib Garib con unas románticas fotografías que se tomó en el set de ATV.

“Hoy cumplí diez meses de casada con mi amado Johnny Gharib, reconozco que el matrimonio es un largo proceso de aprendizaje, pero que con respeto y amor todo es posible. El matrimonio es voluntad y libertad”, expresó la periodista el último 14 de mayo.

Leiva aprovechó su post para agradecer a su esposo por comportarse como un padre para los pequeños Joaquín y Antonia. “Gracias querido Johnny por aceptarme con mis cielos y mis infiernos y por amar tanto a mis hijos que son tus hijos. Que Dios te bendiga eternamente por darles tanta alegría y juego, que es lo que necesitan los niños cuando son niños, gracias por ir hoy al noticiero a robarme abrazos y besos y decirme feliz aniversario”, añadió Milagros Leiva en Facebook.

Meses atrás, la figura de ATV escribió un extenso mensaje sobre su matrimonio y reveló lo que significó para ella dar ese gran paso. “Hace mucho tiempo, mucho tiempo atrás, decreté que el día en que me casara sellaría mi amor debajo de un árbol, que entraría al encuentro de mi amado en una carroza tirada por caballos blancos y que ese día el amor estaría en el aire. Se cumplió todo salvo el tema de los caballos por un ataque de pudor. Soy muy romántica y me alegra serlo, creo en el amor”, manifestó la comunicadora en Facebook.

Lo que pocos saben es que la misma Milagros Leiva organizó su ceremonia. “Tengo que confesar además que no tuve wedding planner, que yo sola lo planifiqué todo ayudada por gente buena”, indicó junto a las fotografías de su matrimonio con Johnny Gharib.

Matrimonio de Milagros Leiva

La periodista Milagros Leiva se casó con el empresario Johnny Garib en julio del año pasado, en la iglesia Nuestra Señora de Fátima ubicada en el distrito de Miraflores.