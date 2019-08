Festival de Cannes abre el telón con discurso político

EFE

Ayer el tradicional Festival Internacional de Cannes abrió el telón de su 72ª edición.

Durante doce días se celebrará esta clásica fiesta del cine con la presencia de importantes cineastas, artistas, celebridades y estrellas de todo el mundo.

En esta oportunidad, la película de zombies The dead don’t die de Jim Jarmusch fue la elegida para abrir la competencia.

El presidente del jurado, el mexicano Alejandro González Iñárritu, mostró su “honor” por estar en Cannes: “Pero yo solo encabezo el jurado. No lo dirijo, porque en realidad no controlo nada en mi vida, ni a mi familia, así que no sé cómo haré esto”. Aunque más en serio aseguró que no le gusta la palabra juzgar. “Más que juzgar, valoraremos las películas según nos emocionen. Me gustaría que viésemos los filmes como si no supiéramos quiénes son los directores, ni su edad, ni su género, por respeto al cine y a la gente que las ha hecho”.

También se refirió a la polémica que levanta Netflix: “Hay todo tipo de películas en el mundo. La cuestión es cómo la gente accede a ellas porque ver no es experimentar algo. El cine nació para ser una experiencia comunal y yo no tengo nada en contra de verlo en un teléfono o en un iPad, pero no es lo mismo. Tenemos que encontrar una manera de ver cine que incluya todas las vías”, reflexionó.

Pero cambió de tono cuando le preguntaron por el muro que Trump pretende construir entre Estados Unidos y México. “Lo primero es que creo que Cannes ya envía toda una declaración con este jurado heterogéneo. Ese proyecto es equivocado, cruel y peligroso y va contra la gente más frágil, contra los más pobres, los más necesitados, los que huyen de la violencia, de la pobreza, de las violaciones, que arriesgan sus vidas en un intento de supervivencia, en los desiertos, en los océanos...”, dijo.