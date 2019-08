Natalia salas:“En las redes sociales todo el mundo es juez”

¿Cómo llegas a esta nueva gala de El artista del año?

Esta vez me toca ser vedette y siento que toda mi vida me he preparado para este momento, siempre me he querido poner plumas y lentejuelas. Este sábado quiero sorprender. Sólo espero no estar tan nerviosa, voy a tomar mi agua de azahar.

¿Quién crees que será tu más dura contrincante este sábado?

Creo que por un tema de piel, cuerpo y sensualidad, Stephanie Valenzuela. Ella tiene la sensualidad innata y una gran presencia escénica. Pero me voy a entregar siempre, con caída o sin caída (risas).

Te caíste, aunque con estilo.

Me caí pero me levanté digna. Esto fue por un desnivel del escenario, que aún no termino de conocer, pisé en falso, pero me levanté en contorneos pues el show tenía que continuar.

En redes sociales la gente dice que desafinaste, ¿qué opinas?

No desafiné, desentoné porque estaba desconcentrada, me golpeé en la canilla en el escenario. En las redes sociales todo el mundo es juez, la gente se burla. Yo ya estoy vieja, a estas alturas no me voy a poner a sufrir por el qué dirán. Y sí me importan los comentarios, pero de la gente que conoce mi carrera y sabe cómo soy.

¿En qué proyectos estás ahora?.

Además del reality y la radio, estoy en dos proyectos de teatro, y voy a grabar a fin de año la segunda parte de “No me digas solterona”. ❖