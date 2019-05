Mensaje de Mónica Sanchez a Susana Villarán tras prisión preventiva causa polémica

Perdió el apoyo. La exburgomaestre de Lima, Susan Villarán, fue traslada enmarrocada a la carceleta del Instituo Nacional Penitenciario (INPE), después que el Poder Judicial ordenara 18 meses de prisión preventiva en su contra por recibir dinero ilícito de las empresas brasileras Odebrecht y OAS.

Luego de conocerse la noticia, Mónica Sánchez, a través de Twitter, escribió sobre el particular un mensaje que prendió la mecha de las críticas en redes sociales.

"Asociación ilícita, cohecho y lavado de activos. 18 meses de prisión preventiva para Susana Villarán. El delito se paga, la mentira se descubre, las lecciones se aprenden, el villano está más cerca de lo que uno imagina.Cuidado", escribió Mónica Sánchez en su perfil de redes sociales.

Como era de esperarse, el mensaje de la actriz de "De vuelta al barrio" hizo eco en la esfera virtual y decenas de usuarios no tardaron en pronunciarse sobre el particular con ácidos comentarios.

"¡Que pena! Limpiarse no es hacer leña del árbol caído, uno es limpia y punto", "¡Que cinismo!", "Ahora vas a lavar la bandera en Santa Mónica", "Tampoco, tampoco Sra. Sánchez. Nada de villana, después que uno le dice amigo. No se usa", "Un rojo jamás aprende la lección, no venga usted aquí a decir que ya la aprendió", se leen algunos textos.

Respuestas de usuarios contra Mónica Sánchez

Algunos usuarios de Twitter se mofaron del mensaje de Mónica Sánchez y calificaron de "buena actuación" y "judas" por expresarse así de Susana Villarán, quien fue trasladada a la carceleta del INPE por orden del Poder Judicial.

De acuerdo con hipótesis fiscal, la exalcaldesa recibió $10 millones de parte de Odebrecht y OAS. Este monto se entregó para la campaña de la 'No revocatoria' en el 2013 y de la reelección en el 2014.

Mónica Sánchez en "No a la revocatoria" de Susana Villarán

Susana Villarán: ¿Qué actores apoyaron a la exalcaldesa?

De acuerdo a la información de Panorama, Gustavo Buena, Mónica Sánchez, Christian Thorsen, Magaly Solier, entre otros artistas, forman parte del pedido de prisión preventiva por supuestamente haber recibido cierto beneficio de la comuna metropolitana.