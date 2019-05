Antonella Roccuzzo encara a wedding planner tras acusaciones a su suegro

El matrimonio del futbolista Lionel Messi con Antonella Roccuzzo fue considerada “la boda del 2017”. Sin embargo, dos años después, una polémica envuelve a los argentinos.

El último sábado, la organizadora de eventos Bárbara Diez utilizó unos minutos del programa “La Noche de Mirtha” para revelar por qué dio un paso al costado en la planificación de la boda de Lionel Messi y Antonella Roccuzzo.

La esposa de Horacio Rodríguez Larreta contó en la mesa de Mirtha Legrand que el matrimonio de la pareja no fue como Antonella Roccuzzo quiso en un primer momento. "La boda estuvo muy bien, pero no era la boda que habíamos soñado con la novia. Fue linda, ni mejor ni peor, pero otra", expresó Bárbara Diez.

La famosa wedding planner aseguró que el papá de Messi, Jorge Messi, puso muchas trabas a su empresa y finalmente Antonella Roccuzzo y el crack del Barcelona optaron por retirar del proyecto a una de las más prestigiosas wedding planners del país, decisión que le afectó.

"Me dolió porque creas un vínculo, das mucho amor al organizar un evento y te comprometés. No es solamente hacerte responsable y tener un grupo profesional, sino que el darte vos misma es lo que hace diferencia", expresó Bárbara Diez.

Por otro lado, la esposa del jefe del Gobierno de Buenos Aires aseguró que hubo canje en la famosa boda. "Ella (Antonella) y él (Messi) estaban de acuerdo con los presupuestos, pero fue el papá de Messi, que se empezó a involucrar, empezó a ver las planillas, no entendía a qué se refería cada cosa. Nunca nos preguntó y dijo directamente: 'Esto no se hace, lo hacemos en el Casino y por canje'", aclaró la wedding planner.

Ante esa situación, la esposa de Lionel Messi se solidarizó con ella. "Lo que me dolió mucho es que la gente empezara a hablar y a hacer conjeturas, las mentiras. Es más, después nos escribimos con Antonella y me dijo: 'Bárbara, lamento un montón lo que están diciendo'. Ella es un amor", expresó Diez.

Contundente descargo de Antonella Roccuzzo

Molesta por las palabras de Bárbara Diez, la esposa del futbolista Lionel Messi utilizó su Instagram para responder a las polémicas declaraciones de la wedding planner en el programa argentino. "Desmiento públicamente todo lo dicho por Bárbara Diez en el programa de Mirtha Legrand", sostuvo la rosarina.

Antonella Roccuzzo aseguró que los gastos de su boda no fueron cubiertos por terceros. "Nuestra boda no fue por canje. Pagamos el 100% de los servicios prestados por cada proveedor. La desvinculación de la empresa de Bárbara Diez fue decisión nuestra y no de mi suegro", dijo la madre de los pequeños Thiago, Mateo y Ciro en su Instagram, donde acumula más de 9.3 millones de seguidores.

Luego, ​Antonella aseguró que eligió a Cecilia Trabattoni como su wedding planner por el cariño que se tienen. "La elegí no solo por la amistad que nos une, sino por su gran profesionalismo”, dijo la argentina sobre la mujer que organizó la boda que se realizó el 30 de junio de 2017 en Rosario, al que acudieron figuras internacionales, amigos y compañeros del crack de Barcelona.

“Nuestra boda fue soñada. Hubiese preferido no tener que aclarar nada, y menos dos años después, pero no tuve otra alternativa", concluyó en Instagram.

El momento más emotivo de la ceremonia realizada en el complejo City Center de Rosario fue cuando Lionel Messi le colocó el anillo a Antonella Roccuzzo durante un tema romántico interpretado por Abel Pintos.

Lionel Messi y Antonella Roccuzzo celebraron su boda a ritmo de cumbia