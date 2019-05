Tilsa Lozano: "Vanessa no le suma a Forsyth porque es inestable e impulsiva"

Vanessa Terkes y George Forsyth siguen en boca de todos, luego que hicieron de conocimiento público su separación.

Ahora, Tilsa Lozano, a través de su programa "En exclusiva", no se guardó nada y aseguró que la actriz peruana es "inestable e impulsiva", comportamientos que no le favorecían para nada al burgomaestre de La Victoria.

"Yo dije que estaba separada y estaba separada. A él no le sume. De qué le sirve si está construyendo una carrera y haciéndose cargo de La Victoria con planes a futuro en la política con una mujer inestable y que es impulsiva", indicó la presentadora al diario El Popular.

En ese contexto, Tilsa Lozano acotó que el show mediático ya pasó y que George Forsyth debería concentrarse en hacer un buen desempeño como autoridad edil del distrito de La Victoria.

"Creo que le sumó lo que tenía que sumar. Ya hicieron la 'finta', ya bailaron con la falda los dos, hicieron el show del matrimonio y ya está, ya no le suma. Que se enfoque en su trabajo", aseguró.

Como se recuerda, Vanessa Terkes se pronunció en el programa "En boca de todas", donde agradeció el respaldo de cada uno de los conductores, pero que no hablaría sobre el particular porque no pasaba por un buen momento anímico.

En redes sociales también se vienen especulando sobre el supuesto acuerdo que tuvieron Vanessa Terkes y George Forsyth antes de que el exarquero llegara al sillón municipal de La Victoria.

