Edgar Vivar: El señor Barriga pide ayuda tras sufrir hackeo en Facebook [FOTOS]

El recordado actor Edgar Vivar, mundialmente conocido por su papel como 'El señor Barriga', vio burlada su privacidad cuando un hacker se apoderó de su cuenta de Facebook, por lo que el mexicano hizo una denuncia pública a través de Twitter.

El hacker cambió la foto de perfil de la fanpage "Edgar Vivar Oficial". Sin embargo, los fanáticos de el señor Barriga se dieron cuenta de este extraño suceso, por lo que enviaron mensajes a favor del mexicano: "Qué poca vergüenza tienes.Hacerte pasar por una excelente persona", "Me voy de esta página porque yo no sigo intrusos", entre otros comentarios.

"Es avergonzante lo que estás haciendo. Me refiero a ti que de manera ruin y alevosa me robaste ,así con mayúsculas, mi página, abusando de la credibilidad de mis seguidores,ostentando ser yo. Qué decepción.¿No te da vergüenza suplantar a quien no eres?", empezó el famoso actor mexicano, Edgar Vivar.

"¿Qué ganas con hacer esto? ¿Por qué a mí? ¿Qué sucede en tu cabeza que no te permite dar la cara? ¿Qué beneficio obtienes al burlarte de mis seguidores y su buena fe?", siguió el famoso señor Barriga.

Edgar Vivar intentó razonar con el delincuente: "Apelo a tu conciencia, porque intuyo que aún la conservas , y devuélveme mi página. Tienes una gran oportunidad de hacerlo y demostrar honestidad y congruencia. Ten en cuenta que lo que has hecho es un delito y tendrás que afrontar las consecuencias".

"Yo no he querido ejercer un proceso formal-de las que hay instancias- porque apelo a tu buen juicio. Estás a tiempo. Créeme", aseguró el viejo compañero de Chespirito.