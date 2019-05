Jaden Smith será Kanye West en serie: ¿Qué une a los raperos?

Jaden Smith, hijo del famoso actor Will Smith, dará vida al rapero Kanye West en la serie Omniverse, producción que sigue la línea estilística de Black Mirror con capítulos de unos treinta minutos en un mundo que no es totalmente el universo real.

La noticia de esta nueva producción sorprendió a sus miles de seguidores y vienen pronunciándose en las distintas redes sociales por el gran parentesco entre las dos personalidades de la música.

Lo que muy pocos saben es que Jaden Smith y Kanye West guardan una gran amistad desde hace un tiempo atrás y fue el propio rapero de 41 años, quien lo escogió para este nuevo reto.

Ambas personalidades se conocieron por la unión entre Kylie Jenner y el hijo de Will Smith, quienes son amigos desde que eran unos niños.

La interpretación que hará Jaden Smith sobre Kanye West en la pantalla chica no será tarea fácil, pero su talento para el rap será una gran herramienta para su nuevo papel.

Jaden Smith no es un improvisado en el mundo de la actuación, el rapero trabajó en series como 'The Get Down' de Netflix y 'All of Us'.

Jaden Smith será Kanye West en serie Omniverse

Aún no hay mucha información sobre Omniverse, según dio a conocer Deadline, el proyecto será una serie limitada antológica de media hora de duración por episodio donde se explorará el concepto del "ego" a través de varias versiones de West.

Smith y el coreano Lee Sung Jin serán los productores ejecutivos, junto al esposo de Kim Kardashian y su actual manager, Scooter Braun, quien también se ocupa de las carreras de Justin Bieber.

.