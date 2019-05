Sheyla Rojas y Flavia Laos viven tenso reencuentro detrás de cámaras [VIDEO]

Sheyla Rojas y Flavia Laos vivieron un tenso reencuentro luego de generar polémica en los medios, pues se especuló que entre ellas habría una enemistad por ser la actriz, la pareja actual de Patricio Parodi y la conductora, su expareja.

Flavia Laos fue la invitada del sábado pasado del programa "Estas en todas", conducido por Sheyla Rojas, con el fin de reencontrarse con ella y aclarar los rumores sobre mal intencionados comentarios en las redes.

Durante el segmento, la conductora le preguntó porqué la tildó de 'transformer', a lo que la actriz le respondió que se trataba de una broma pesada que no debió salir en la edición del video de su canal de YouTube.

Pero el reencuentro no acabó allí, detrás de cámaras fueron sorprendidas por una reportera del canal y ambas se animaron a revelar más detalles.

A pedido de la periodista, Sheyla Rojas y Flavia Laos se dieron un abrazo. La conductora recalcó que el reencuentro se tenía que dar para limar asperezas. "Ya está. Era un tema que ya nos habíamos juntado un día antes en "Estás en Todas", pero nunca conversábamos", expresó.

Flavia Laos agregó, "era un tema más de tensión. No sabía si lo que ella decía era verdad o no. Porque me decían que ella hablaba no era real".

Además, Sheyla Rojas reveló que conoció a la actriz antes de iniciar su romance con Patricio Parodi, incluso fueron de viaje y compartieron noches de fiestas.

"Sirve para incentivar que en este medio tan sucio, tan cochino haya un poquito de respeto", señaló la conductora.

Sobre la foto de la madre del chico reality junto a Sheyla Rojas, ambas dejaron en claro que tienen una buena relación con ella.

"Verónica es una mujer súper madura, siempre voy a estar agradecida. Hemos tocado el tema de Flavia, ella me habla bien de ella", finalizó Rojas.