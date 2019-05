Lorena Álvarez defiende a Juliana Oxenford de las críticas en redes sociales

A través de su cuenta de Twitter, la periodista Lorena Álvarez dejó una serie de mensajes sobre el periodismo y cómo se ejerce en nuestro país.

Según la conductora de Latina, el hecho de que tengas un programa en la pantalla chica o una columna en un medio impreso, no te hace periodista. Tampoco lo eres si tienes la oportunidad de entrevistar a alguien, sea la plataforma que sea.

“¿Cuántas veces hay que explicarlo? Que entrevistes en TV no te hace periodista, que tengas un programa o columna donde, opines, debates y/o critiques, tampoco. Los periodistas, sin importar a dónde nos llevó nuestra línea de carrera, somos los que hemos corrido años la cancha”, expresó Lorena Álvarez en Twitter.

Tras su tuit, un seguidor de la periodista le preguntó sobre el autor de “La mujer de mi hermano”. “¿Y dónde queda Jaime Bayly?”, dijeron; a lo que la comunicadora recordó la carrera del escritor que radica en Miami.

“Jaime hizo calle en el diario La Prensa antes de llegar a la TV. Además para escribir, necesitas investigar, hacer calle”, contestó Lorena Álvarez, quien meses atrás denunció al economista Juan Mendoza de agresión física y psicológica.

Otro usuario aprovechó el tuit para criticar a otras comunicadoras. “O sea (Juliana) Oxenford y Sol Carreño no son periodistas, que bueno que una periodista como tú aclare las cosas, gracias”.

Ante ese tuit, Lorena Álvarez no dudó en defender a su compañera de Latina. “Juliana ha sido una extraordinaria y corajuda reportera de investigación durante años. La recuerdo desde que trabajaba con César Hildebrandt”.

Lo que llamó la atención es que varios tuiteros etiquetaron a Milagros Leiva porque creyeron que Lorena Álvarez le estaba enviando una indirecta. Sin embargo, eso no quedó claro en su mensaje.

Por otro lado, Lorena Álvarez aseguró que no se necesita estudiar periodismo para ser periodista y que si tuviera que retroceder el tiempo, elegiría otra carrera.

“Discrepo. Yo volvería a ser periodista pero no estudiaría la carrera. Es mi opinión personalísima basada en mi experiencia”, “El periodismo es un trabajo que tiene vocación de servicio. Si no incomodas al poder, hacer relaciones públicas. Hacer bien tu trabajo es parte de la definición”, “A pesar de haber estudiado la carrera, viéndolo en retrospectiva, no. volvería a ser periodista pero estudiaría otro carrera” y “En periodismo, todo eso te lo enseña la calle. Ahí está tu maestría y doctorado. Es un oficio, como dice el maestro García Márquez”, expresó en diversos tuits.

Cuando fue consultada sobre cómo llegó a la televisión, Lorena Álvarez contó: “Estudié periodismo en la PUCP y enviando mi CV fui practicante en el 5, en el 4, asistente en el 4, presentadora en N, reportera y enviada especial en el 2, hoy en TV conduzco y este julio publico mi segundo libro sobre violencia de género. No tengo familia periodista”.