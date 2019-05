Magaly Medina llama “hipócrita” y “marginal” a Magaly Medina

La amistad entre Magaly Medina y Antonio Pavón parece que está totalmente resquebrajada. En una reciente entrevista, el torero español atacó duramente a la que consideró por muchos años su “madrina”.

Antonio Pavón decidió despotricar contra la conductora de “Magaly TV, la firme” luego de que la conductora de televisión contó en su programa que el español le faltó el respeto a ella y a su esposo, el notario Alfredo Zambrano.

Según el ex de Sheyla Rojas, él nunca insultó a Magaly Medina, quien lo acusó de haberle enviado “varios mensajes feos” por defender a la madre de su hijo Antoñito.

“Magaly es una mentirosa. Nunca le he faltado el respeto ni la he insultado. Se da como abanderada en defensa de la mujer y es la que más ha desangrado a las mujeres en ese país. ¡Hipócrita!”, sostuvo el español.

Cuando fue consultado si era verdad que él escribió los duros mensajes a Magaly Medina porque había ‘tomado varios tragos’, Antonio Pavón sostuvo: “No había tomado ningún trago. Se defiende con recursos bajos”.

El ex chico reality reveló qué fue lo que exactamente le dicho a Magaly Medina, además le recomendó buscar ayuda profesional. “Le dije que no decía la verdad, que es una periodista sin credibilidad. Ella miente con tal de hacer un punto de rating, es capaz de vender a su madre, por eso no tiene amigos ni nadie que la quiera... Creo que debe dejar la televisión y dedicarle más tiempo al psiquiatra”, declaró.

Asimismo, Antonio Pavón aseguró que no tiene nada en contra de Alfredo Zambrano, a quien tildó de "caballero".

“Alfredo es una persona extraordinaria con una educación exquisita. Magaly no le llega ni a la suela de los zapatos. Es un caballero y la otra, una marginal”, señaló.

Al ser consultado sobre qué significa para él la palabra ‘marginal’, Antonio Pavón recalcó: “Lo marginal está al borde, no forma parte de lo central. Así es Magaly en la vida real”.

Antonio Pavón se aleja del Instagram

Por otro lado, Antonio Pavón tomó una radical medida por las críticas que le llovieron por llamar a una usuaria de Instagram "india marginal", quien lo había criticado por pasear por Marruecos y supuestamente no cumplir con la manutención de su hijo.

Al parecer, el ex amigo de Magaly Medina optó por cancelar su Instagram. "Es posible que el enlace que has seguido sea incorrecto o que se haya eliminado la página", es el mensaje que se lee al intentar ver su cuenta.