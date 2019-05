Peña Nieto: Hija del expresidente se defiende tras duras críticas [VIDEO]

La hija de Enrique Peña Nieto, expresidente de México, ha sido duramente criticada en Instagram, pues en las imágenes recientemente subidas a la red social, se le puede ver con animales exóticos. Paulina Pretelini es acusada por sus seguidores de tener a especies en peligro de extinción en cautiverio.

En una publicación de Turquesa News se pudieron leer duros mensajes hacia Paulina Prelini."Por haberla consentido y amado en exceso la chamaca se engrandeció tanto que perdió los estribos y ahora hasta su madre se la paga, es mala hija por lo tanto no puede ser un buen humano, el tener todo la echó a perder, creé que vale más lo material que el amor de su madre y de toda la familia", fue uno de los comentarios que se pudo leer en Facebook.

Paulina Pretelini no se quedó callada y dio un potente mensaje en Instagram: "' Alguna vez alguien que me amo me dijo: “oh si! El pasado puede doler, pero según lo veo, puedes huir de aprender. El dolor es inevitable, pero sufrir es opcional. Estás viva y estás aquí porque todo el universo conspiró para que tengas esa oportunidad. Ya sabrás tú si decidir morir en vida o vivir hasta que la muerte tiemble por querer llevarte'".

La hija de Enrique Peña Nieto continuó: "Para los que no me conocen, estos son uno de los animales que más puedo amar en el mundo. Esa persona que tanto quiero tiene toda la razón, muchas veces creemos que no hay luz, que no existe un camino posible para seguir, que la realidad que vivimos no podría ser peor, pero entendiendo que no soy perfecta puedo compartirles un poco de mi sentir en estos momentos", manifestó en Instagram.

"Creo que varios sentimos complejos por la situación actual generacional que vivimos y lo impactantemente rápido que el mundo cambia, nos exige ser perfectos. No lo somos y no lo vamos a ser, somos humanos, somos almas, somos chispa de vida, somos error y aprendizaje, somos vida. ¿Tienes dolor? Llora. ¿Tienes enojo? Sácalo, no te lo quedes porque te pudres. ¿Cometiste un error? Pide disculpas, siempre vale más reparar un corazón que pisarlo por orgullo o pena", continuó su mensaje la hija del exmandatario mexicano en Instagram.

"¿Lo amas? Grítalo. No hay nada más grande que el amor. ¿Te equivocaste? Perdónate una y mil veces y sigue adelante, la vida es complicada , pero la vida es, no hay otra. No seas tan duro contigo mismo y mucho menos con los tuyos porque nunca sabes cuando puedan irse , o cuando puedas irte tú. Así que como dicen las personas amadas , huye o aprende", finalizó su en su publicación de Instagram.