Jesús alzamora:“Siempre quise trabajar con Roberto Ángeles”

Debutaste como conductor en la nueva temporada de ‘100%Fanáticos’.

Así es, esta es una nueva temporada. El programa se inició con Gian Piero Díaz. Soy un deportista nato pero también me gusta la conducción, así que estoy combinando ambas cosas. De hecho, en algún momento pensé en ser periodista deportivo, pero la vida me llevó por otros rumbos. Esta propuesta me cayó como anillo al dedo. Va los lunes a las 7 p.m. por la señal de Movistar Deportes.

Pero además, estás debutando como productor de teatro en la obra ‘Juergues’...

Sí. Siempre quise trabajar con mi director de teatro, Roberto Ángeles, pero por mis trabajos en la televisión, no había podido. Luego llegó la oportunidad con ‘Juergues’, escrita por él pero lamentablemente, un mes antes del estreno, el teatro De Lucía nos canceló la obra por un tema que el texto tenía palabras altisonantes.

¿Ese tipo de censura en pleno 2019?

Igual me sorprendí, deben ser las normas de quienes manejan la sala. Pero, felizmente encontramos una sala renovada que es el teatro Julieta. Ha sido un trabajo muy demandante, pero los resultados han sido los mejores.

Eres actor, conductor, mago, escritor, ¿hay proyectos?

(Ríe). Sigo con mis shows de magia además, trabajo con diversas marcas y también continúo con mi programa en Panamericana Televisión, ‘La gran idea’.❖