‘El Puma’ Rodríguez regresó a los escenarios

El cantante venezolano, José Luis ‘El Puma’ Rodríguez, ofreció un concierto en el teatro Fillmore de Miami Beach al que llamó “una conversación de agradecimiento”. A sus 76 años, retoma las giras y lanza un disco, después de someterse a un trasplante de pulmón a causa de una fibromatosis pulmonar.

“Gracias a Cristo que me trajo de la muerte. Esto no es un show normal”, dijo el venezolano de 76 años al inicio de su concierto. ‘El Puma’, presentó al equipo médico y enfermeras que lo trató. “Gracias al donante y a la familia del donante, que todavía no conozco”, sostuvo y agregó que invitó al recital a tres “trasplantados”. “Nos conocimos cuando estábamos muriendo”.

El público aplaudió de pie y según la crítica, el concierto estuvo a la altura. El cantante anunció previo a su show que trabaja un disco de temas inéditos y otros famosos, para “honrar” a los países latinos. ❖