Juan Gabriel habría tenido otro hijo con conocida cantante [FOTOS]

El cantante mexicano Juan Gabriel habría tenido un hijo con quien fuera una de sus mejores amigas, la cantante de rancheras, Aída Cuevas, tal como afirma Joaquín Muñoz, exrepresentante del intérprete de “Hasta que te conocí”.

Según la cuenta de Instagram Chamonic, el polémico mananger –quien asegura que Juan Gabriel está vivo y solicitó una reunión con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO- también asevera que posee pruebas de la paternidad sobre Rodrigo Alatriste Cuevas, hijo mayor de la ganadora del Grammy Americano por Best Regional Mexican Album.

A razón de ello, Joaquín Muñoz le exige a la cantante que acepto públicamente que Juan Gabriel es el padre de su hijo mayor, con quien además guarda un gran parecido físico.

¿Quién es Aída Cuevas?

Denominada como "La Máxima Exponente de la Música Mexicana”, la cantante de 43 años, cuenta con una larga trayectoria musical recibiendo a lo largo de su carrera artística más de 300 premios.

Según contó la propia cantante en una entrevista para el programa "Todo para la mujer", ella conoció al Divo de Juárez, en los años 80, volviéndose amigos íntimos a partir de 1982.

Juan Gabriel se quiso casar con Aída Cuevas

La hermana del también cantante Carlos Cuevas reveló que el intérprete de “Yo no nací para amar” le propuso matrimonio hasta en tres oportunidades. Sin embargo, ella lo rechazó porque Juan Gabriel era padrino de su primer hijo, Rodrigo Cuevas, quien actualmente se desempeña como productor y cantautor e incluso a logrado obtener un premio Grammy Latino.

“Después del bautizo de mi hijo […] nos hicimos compadres, algo que para nosotros los mexicanos es muy importante, al grado que se dice que a falta de padre, padrino [...] Para mí era un acto que no iba conmigo; soy una mujer católica, mujer guadalupana [...] y creo que cuando hay un compadrazgo hay que respetarlo”, explicó la cantante en una entrevista para La Opinión.

De igual forma, la intérprete de "El pastor" confirmó que si se sentía atraída por Juan Gabriel, pero un matrimonio con él iba en contra de sus creencias.

“[Pero] no hubo manera, y no porque no me gustara, [porque] era un hombre muy guapo, muy atractivo. Principalmente fue por esos valores que mis padres me enseñaron”.