Yanet García revela atrevidas imágenes en el gym, pero fans se enojan [VIDEO]

En Instagram, la popular actriz mexicana Yanet García ya cuenta con más de 10 millones de seguidores. El éxito de la ahora actriz se debe no solo a sus atrevidas fotografías sino a sus grandes talentos como la actuación y la conducción televisiva.

En el vídeo se puede ver a Yanet García haciendo sentadillas y otros ejercicios en un solitario gimnasio. La publicación ya tiene cerca de un millón de vistas en Instagram. Sin embargo, sus fans no reaccionaron bien: "En el segundo ejercicio no hace nada", " ¿Y el segundo ejercicio es para tonificar o solo por presumir el trasero? jajajaja nunca había visto ese ejercicio, te pasaste", "No ejercita nada en el segundo ejercicio", "Mejor hazle un Instagram a tu trasero, es lo único que sabes hacer", entre otros mensajes.

Cuatro curiosidades de Yanet García

- Nació un 14 de noviembre de 1990 en Monterrey, Nuevo León.

-Tiene una agencia de modelos llamada: "Yanet García Models".

-A pesar que muchos fans indican que su trasero es operado, ella los desmiente con las constantes rutinas de gimnasio que publica en Instagram.

-En el 2013 hizo casting para "Nuestra Belleza México", sin embargo, no fue seleccionada.

Instagram: ¿Cuántos seguidores tiene Yanet García en la red social?

Actualmente, Yanet García cuenta con más de 10 millones de seguidores en Instagram. Además, siempre está compartiendo fotografías, videos e historias de las actividades que realiza durante el día para mantener informados a sus fans.

¿Quién es el novio de Yanet García?

El nuevo enamorado de Yanet García es un escritor, empresario y ex jugador de fútbol americano profesional de la Arena League. Es el anfitrión de The School of Greatness, un programa de entrevistas distribuido como un podcast.