Famosos peruanos celebran el Día de la Madre con emotivos mensajes

Con motivo de festejar el Día de la Madre, reconocidos personajes de la farándula nacional realizaron emotivas publicaciones a través de sus redes sociales.

Ricardo Morán, Tula Rodríguez, Tilsa Lozano, Beto Ortiz, Carloncho, Jefferson Farfán, Cristian Rivero, Pedro Suárez-Vértiz, entre otros artistas enviaron conmovedores mensajes en sus cuentas oficiales de Instagram o Facebook para rendirle homenaje a las madres en su día.

Ricardo Morán envía saludo por el Día de la Madre

"Mi madre ha sido todo, modelo, doctora, economista, administradora, motociclista y ahora es abuela de cinco hermosos nietos, (dos de ellos recién nacidos) pero por encima de todo. Siempre ha estado ahí. Donde la necesitamos. Feliz día. De parte de Catalina, Emiliano y mía", escribió el productor y jurado de "Yo Soy" en Instagram.

Tula Rodríguez festeja el Día de la Madre

"Gracias mamá. Porque me diste la vida, porque velaste mis sueños, porque moldeaste mi corazón, porque escuchaste mis dudas y tus consejos me dan la paz que necesito. Porque me enseñaste a luchar y trabajar. Feliz Día Mamá. Dios es bueno", expresó la presentadora de "En Boca de Todos".

Tilsa Lozano manda emotivo mensaje por Día de la Madre

"Ser mamá no siempre es fácil, ser mamá no siempre es igual. Hay mamás casadas, mamás solteras, mamás separadas, mamás divorciadas, mamás viudas, y las mas fuertes las mamás papas, pero a todas nos late el corazón por nuestros hijos de la misma manera... Massimo y Valentina son lo más lindo que tengo en mi vida... El beso más especial es para mi mamá gallina que gracias a ella aprendí a ser más mamá que mujer te amo mamá", manifestó la conductora de "En Exclusiva".

Beto Ortiz envía conmovedor saludo por Día de la Madre

"Cuando tengo miedo de algo, cuando me harto de todo, cuando la soledad agobia, cuando la pena abruma...escucho tu voz en mi cabeza repitiéndome siempre el mismo, infalible lema: ¡No seas tan poquita cosa! Feliz día, mamá Irma", escribió el periodista.

Carloncho festeja el Día de la Madre con emotiva imagen

"Simplemente mi madre, lo que más amo en el mundo: Zoilita Gómez. Feliz día también para todas las mamás de mi familia, mis amigos, mis oyentes y todititititas las mamitas hermosas que existan", manifestó el locutor radial.

Jefferson Farfán saluda a su mamá por el Día de la Madre

"Feliz día a todas las madres del mundo, en especial a mi madre. Gracias por todo, amor de mi vida", expresó el futbolista peruano.

Jazmín Pinedo celebra el Día de la Madre

"Cuando deje de ser Jazmín y empecé a llamarme mamá, todo cambio y me convertí en la mejor versión de mi misma, gracias al cielo por permitirme aprender de la mejor y espero me alcance la vida para devolver todo lo que me entregaste... Feliz día para los seres más llenos de amor y dulzura,¡Feliz día mamitas!", escribió la conductora de "Mujeres al Mando" junto a la foto donde aparece al lado de su progenitora.

Deyvis Orosco envía emotivo mensaje por el Día de la Madre

"Gracias por todas las enseñanzas y por ser siempre mi soporte incondicional. Mamá, te mereces todo y un poquito más. ¡Feliz día de las Madres! Para todas las que día a día luchan por salir adelante", comentó el líder del grupo Néctar.

Laura Spoya celebra su primer Día de la Madre

"Mi primer día de la madre. ¡Ser tu mamá fue lo mejor que me pasó! Gracias por sacar mi mejor versión. Feliz día a todas las mamitas, en especial a la mía. Más tarde subo tu respectiva foto", escribió la ex Miss Perú junto a una foto donde aparece cargando a su bebé.

Jean Paul Santa María saluda a Romina Gachoy por el Día de la Madre

"Feliz día, cosita hermosa de mi vida, de mi alma, de mi ser, de mi corazón. Feliz día a la mami y a la mamacita y mamasota mas rica del universo. Me saco el sombrero por la tremenda madre que eres mi amor.Nuestro hijo se saco la lotería contigo al tenerte como mama y yo por ser tu esposo", expresó el cantante en la leyenda de una foto donde aparecía besando el vientre de su esposa Romina Gachoy.

Cristian Rivero felicita a Gianella Neyra por el Día de la Madre

"Feliz día de la madre para todas y en especial a mis multitasking", fue el breve mensaje que compartió el conductor de "Yo Soy" al lado de dos fotografías. En una de las imágenes se le ve al lado de su pareja, la actriz Gianella Neyra y en la otra acompañado por su madre cuando era niño.

Katty García celebra el Día de la Madre

"¡Feliz día de la madre a todas las mamitas! En especial a mi madre que la tengo lejos y no podré abrazarla, pero igual ella sabe que estamos lejos pero unidas de corazón. Te amo mamá. Me pongo melancólica jaja", escribió la exhica reality al lado de unas imágenes junto a su mamá y su bebé.

Carolina Cano festeja el Día de la Madre con foto del recuerdo

"¡Esta es una de mis fotos favoritas de la vida! Feliz día ma. Con su teatro, su mundo, su risa y su alegría siempre", manifestó la actriz peruana al lado de la instantánea de ella cuando era niña posando al lado de su madre.

Patty Wong celebra el Día de la Madre con emotivo mensaje

"El amor que todo lo cambia... Dios bendijo mi vientre con ustedes, mis tres hijas. Porque por ustedes hijas, soy capaz de recorrer cualquier montaña, me siento súper poderosa. Porque su amor me ha hecho transcender y ampliar mi consciencia, porque el amor que siento hacia ustedes me impulsa ha querer ser una mejor mujer, a ser más consciente de mis defectos y virtudes, porque en este mundo que te enseña a ser tan egoísta,ustedes me enseñaron a solo dar sin apegos...que el amor es paciencia, es entrega es bondad ,es una brisa tranquilizadora . Las amo hijas mías y gracias por que cada día hacen de mí una mejor mujer. ¡Feliz día a todas las mamis!", expresó la ex Miss Perú.

Pedro Suárez Vértiz envía conmovedor mensaje por el Día de la Madre

"Si miras tu billetera o tu cuenta de ahorros, jamás te vas a sentir en la capacidad de pagar necesidades cruciales tan fuera de tu realidad. Pero si recuerdas los sacrificios de tu mamá, lo harás sin miedo y triunfarás. Definitivamente la fe es hereditaria. Feliz día de la madre a todos con todo mi corazón", escribió el cantante luego contar una conmovedora anécdota en su cuenta de Facebook.

Diego Lombardi saluda a Emilia Drago por el Día de la Madre

"No creo poder encontrar las palabras exactas para describir lo que siento cuando te veo abrazando a Luna, mirándola a los ojos, haciéndola dormir, dándole de comer y todo el día a día que significa ser madre. He tenido la suerte de vivir esta etapa de mi vida contigo y no puedo estar más orgulloso de lo que estás haciendo. Eres una gran mamá. Feliz día, mi amor", manifestó el actor.

Denisse Dibós celebra el Día de la Madre con emotiva publicación