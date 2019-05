Día de la Madre: Celebridades de todo el mundo saludan a sus mamás [FOTOS]

El Día de la Madre no solo se celebra en Perú, sino en todo el mundo. Esta fecha especial, en la cual rendimos homenaje a las mujeres que nos dieron la vida, ha generado que diversas estrellas de todo el mundo compartan bonitas palabras para sus mamás.

Maluma se encuentra en su tour '11:11', sin embargo, eso no evitó que le deje un más que bello presente a su mamá. La madre del colombiano, Marlli Arias, compartió una fotografía en la cual se pueden ver unas rosas junto a una carta.

"Así empieza mi feliz día, los amo", reveló la mamá de Maluma. "Madre hermosa, eres un ejemplo de amor, nobleza y compasión. Gracias por darnos inspiración a diario. Unas rosas para la rosa más hermosa del mundo. Te amamos", se pudo leer en la carta escrita por Juan y Manu.

El colombiano J Balvin también compartió en Instagram una publicación para su mamá: " ¡Feliz día a todas las madres del mundo! Especialmente la mía GRAN ALMA !!! Te amo".

La actriz mexicana Ludwika Paleta también compartió una imagen de su mamá en Instagram, bajo la leyenda: "Y llega un día en que te escuchas hablando como ella, cocinando como ella, regañando como ella, cantando como ella, enseñando como ella, bailando como ella, escribiendo como ella, llorando como ella...".

Ludwika Paleta finaliza con un: "Porque unos meses estuvimos dentro de ella pero ella siempre va a estar dentro de nosotros. A nuestras madres".

El colombiano Sebastián Yatra sorprendió a sus fans con conmovedora foto junto a su madre. "Mami feliz día, gracias por mostrarme la vida, te amo sin ninguna condición", escribió el intérprete de 'Traicionera'.

El actor Ryan Reynolds, conocido por su papel como Deadpool, reveló una fotografía de su madre. "Amo a mi mamá. Me encanta su disposición a intentar cualquier cosa. Hace cuatro meses se fue en esta motocicleta con un de mis amigos de la secundaria. Feliz Día de la Madre...estés donde estés", reveló el cómico canadiense.

Michelle Obama, exprimera dama de Estados Unidos, realizó una publicación a través de Instagram:

"Desde temprana edad, vio que tenía una llama dentro de mí, y ella nunca la atenuó. Ella se aseguró de que pudiera mantenerlo encendido. Mamá, gracias por encender ese fuego dentro de mí y por tu ejemplo como madre y abuela de nuestras niñas. Nunca seríamos quienes somos hoy sin ti. Feliz Día de La Madre , mamá. Te amo", reveló Michelle Obama.

" Ahora más que nunca, me doy cuenta de la importancia del papel de la madre. No solo me diste vida, sino que también escribiste mi destino. Te amo mamá", compartió la cantante Celine Dion en Instagram .

El reggaetonero Chyno Miranda envió un tierno mensaje a su pareja, Natasha Araos,: "Feliz Día de la Madre. Gracias por este regalo tan maravilloso: nuestra propia familia", compartió el cantante.