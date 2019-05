Sheyla Rojas lanza duro mensaje tras ser acusada de usar a su madre

La conductora de televisión Sheyla Rojas envió un fuerte mensaje en Instagram a una cibernauta que la criticó por supuestamente utilizar a su madre, María Rosa Rivadeneira. La usuaria acusó a la conductora de televisión de usar a su progenitora para promocionar sus productos y su imagen, para luego olvidarse de ella por completo.

Sheyla Rojas compartió a través de su cuenta de Instagram una imagen en la que se muestra al lado de su madre promocionando una nueva fragancia de Antonio Banderas. En el post, la presentadora de 'Estás en Todas' invita a comprar el producto para uso personal o para regalarlo con motivo de el 'Día de la Madre'.

"Hola chicas, quiero compartir con ustedes la nueva fragancia de Antonio Banderas, Her Secret Desire. Esta increíble!, cada vez que la uso no puedo evitar sentirme única, sexy e irresistible y el envase es súper lindo", señala la popular 'Shey Shey' al inicio de su publicación en Instagram.

Al ver la imagen, la cibernauta identificada como @ivonfuchs se mostró indignada y le escribió un polémico comentario a la exchica reality. "Cuando le vas a regalar a tu madre algo que te nazca del corazón y te cueste. Y después que ya no te sirve para tus post la botas", aseveró la usuaria. Estas palabras no pasaron desapercibidas por la conductora de televisión, pues esta decidió darle una contundente respuesta. "Tu pendiente de mi, ¿por qué no te preocupas más por ti?", sentenció Sheyla.

Recordemos que cuando Pedro Moral se presentó en 'El Valor de la Verdad' para contar detalles desconocidos del romance que tuvo con Sheyla Rojas, él dejó entrever que la rubia no trataba bien a su madre.

En una entrevista, Alicia Pavón, la hermana de Antonio Pavón, aseguró además que la madre de Sheyla hubiese preferido que su nieto Antoñito hubiese quedado a cargo de Antonio y no de su propia hija.