Florinda Meza humilla a su asistente durante conferencia en México [VIDEO]

Otra vez en la polémica. La vecindad de "El chavo del 8" sigue haciendo eco en la prensa rosa. Florinda Meza y La Chilindrina siguen en pleitos públicos, pero esta vez la pareja del genio Roberto Gómez Bolaños expuso su mal genio en una conferencia de prensa que se realizó en México.

Florinda Meza estuvo presente para promocionar la película "Dulce familia" del director Nicolas López. La popular 'Doña Florinda' no habría llegado de buen humor y regañó a su asistente frente a la atónita mirada de la prensa mexicana.

En el preestreno de la película estuvo presente Vadhir Derbez, Fernanda Castillo y el recordado personaje de la vecindad de "El chavo del 8". A la actriz mexicana no le importó en lo mínimo que las cámaras estuvieron prendidas y le dio la espalda a la persona que se encarga de ver su recargada agenda.

Además, la esposa de Roberto Gómez Bolaños se incomodó al ser cuestionada por su película biográfica .

"¿Qué pasó con hacer qué?¿hacer qué? Si no tengo, mejor háblame de esto que si lo tengo", manifestó Florinda Meza con inocultable ofuscación.

En ese contexto, Doña Florinda, quien regresa a la pantalla grande con la película "Dulce familia", enfureció más al ser preguntada por la crisis económica que estaría pasando María Antonieta de las Nieves, debido a los problemas de salud de su esposo.

"Yo no sé nada. Vine a hablar de la película, pero además me encantaría hacerlo. ¿Por qué solo en este país no tiene una educación?¿Han visto que en Broadway hagan esto? Es la película de 'Dulce Familia' (...) Podrías preguntarme por mi labor histriónica", acotó.

La rivalidad entre La Chilindrina y Doña Florinda se ha incrementado con el pasar de los años. Las actrices no se pueden tolerar y cuando son cuestionadas sobre su antagonistas, su evidente incomodidad la hacen notar de forma inmediata.

¿Por qué terminó la amistad de Florinda Meza y Thalía?

A pesar de que Thalía y Florinda Meza se mostraban muy amigas en redes sociales; durante una entrevista realizada a inicios de mayo, la popular Doña Florinda negó un proyecto junto a la esposa de Tommy Mottola, y sobre su amistad dijo que no era verdadera.

"No puedo hablar de lo que nunca he tenido, yo nunca he tenido un plan, pero no puedo hablar de lo que no está hecho y de lo que no hay", declaró.

¿Por qué la enemistad con la Chilindrina?

La popular 'Doña Florinda' lanzó fuertes palabras contra María Antonieta de las Nieves, más conocida como la 'Chilindrina', durante una entrevista en el programa 'De primera mano'. La actriz calificó de inmoral las acciones de su excompañera de elenco al registrar el personaje como suyo. "Yo siempre he dicho que ahí hay algo reprobable e inmoral, si aparte de ser tu amigo fue quien te hizo estrella me parece un poco una actitud no muy digna pero cada quien su vida y su conciencia pero, volvernos a juntar para mí no va", sentenció.