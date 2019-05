Flavia Laos vive tenso encuentro con Sheyla Rojas tras fuerte insulto en YouTube

Flavia Laos continúa con la promoción de su canción en los programas de espectáculos, por ello no dudó en acudir 'Estás en todas', donde protagonizó un tenso encuentro al lado de Sheyla Rojas. Ambas se vieron las caras tras los polémicos insultos que fueron revelados por los medios.

Como se recuerda, hace unos días la joven actriz estuvo en el ojo de la tormenta a raíz del fuerte insulto que dedicó a Sheyla Rojas, a quien tildó de transformer en su canal de YouTube al lado de Patricio Parodi.

Flavia hizo su aparición con el tema 'Despierta' el cual está promocionando en todos los programas de televisión; sin embargo, no imaginó que recibiría un reclamo en vivo por parte de la expareja de Patricio Parodio, quien no dudarla en encararla por llamarla 'Transformer' a raíz de su presunto exceso por las cirugías.

"Pueden decir muchas cosas, pero lo importante es aprender. Si o no Flavia", fue el mensaje de Sheyla, quien aprovechó la oportunidad para recordar el insulto en su contra. "Pero acá entre nos Flavia, cómo me vas a llamar transformer", dijo la conductora de televisión en pleno programa en vivo, riéndose por el comentario.

La rubia cantante no logró controlar sus nervios; sin embargo, solo atinó a reírse ante la incómoda interrogante, afirmando que se refería a las ex en general. "Yo me refería a las ex, pero escúchame, yo también me hice mis cositas", dijo Flavia a Sheyla, provocando las risas en el set del programa.

La pareja de Patricio afirmó que Sheyla Rojas era una mujer muy guapa y no emitió su comentario con malicia ya que se trata de una broma que realizó en el canal, la cual presuntamente no debía de salir.