Ivana Yturbe rompe el corazón de Farfán con confesión sobre Mario Irivarren [VIDEO]

Ivana Yturbe fue la nueva invitada del 'Chocahuarique' en Estás en Todas, donde la modelo confesó detalles de su vida íntima y detalles desconocidos sobre sus relaciones con Jefferson Farfán y Mario Irivarren, dejando en claro que solo amó a un hombre. La 'Princesa inca' terminó confesando que nunca estuvo enamorada del jugador de la selección.

Ivana se confesó ante Jaime 'Choca' Mandros sobre cómo fue su relación con Farfán, afirmando que el jugador quería llevarla a vivir con él; sin embargo, ella se negó por ser siempre una persona independiente que no necesita del dinero de otros. "No me gusta estirar la mano a nadie, entonces irme a qué, ¿Qué iba a hacer allá?", dijo la modelo.

La 'Princesa inca' reveló que ingresó a Esto es Guerra con la intención de trabajar y ese habría sido el punto de quiebre de su relación, ya que estuvo cerca de su expareja. "No sé si rompió mi relación, pero fue una de las cosas importantes", comentó la modelo, ya que Farfán no estaba a gusto con su presencia en América.

Mala relación con Farfán

Ivana Yturbe terminó confesando qué sintió por Jefferson Farfán ante la incómoda pregunta de Choca. "¿Te enamoraste?", fue la interrogante, a lo que ella respondió con un rotundo no, incluso dejó en claro que no se ilusionó y terminó rompiendo todo tipo de comunicación con el integrante de la selección.

Como se sabe, Ivana protagonizó un revelador ampay con Mario Irivarren cuando era pareja de la 'foquita', provocando que salga a los medios para confesar que la relación llegó a su fin. Sus palabras provocaron una serie de rumores sobre una presunta infidelidad.