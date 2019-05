Tigresa del Oriente lanza acusación contra Magaly en medio internacional [VIDEO]

La Tigresa del Oriente continúa en el ojo de la tormenta tras pasar terribles momentos al ser abandonada en el altar por su novio Elmer Molocho. Sin embargo, pese a que su novio tiene otra familia y aún vive con su esposa, la popular cantante no dudó en lanzar una fuerte acusación en contra del programa de Magaly Medina, dejando en claro que manipularon la situación.

La cantante selvática se convirtió en noticia en el país a raíz de su boda trunca que fue trasmitida por televisión nacional, provocando que medios internacionales reboten lo sucedido a raíz de su gran fama de la artista peruana, quien fue consultada por la cadena Telemundo para revelar más detalles del terrible momento que vivió.

Para la Tigresa del Oriente, la culpa de lo sucedido lo tiene el programa de Magaly Medina, debido a que "manipuló" la situación para provocar que su matrimonio no se lleve a cabo. "Es el canal, es el programa, no sé por qué lo hicieron. En los últimos minutos yo pedí el escenario donde estaba Elmer, porque ya me pedían que me vista", dijo la artista.

Según informó la cantante, el problema con la familia de Elmer no existía, ya que las tres personas involucradas tenían un trato para evitar cualquier confrontación; sin embargo, fue 'Magaly TV, la firme' el programa que manipuló la situación para hacerlo ver como un engaño, dijo la Tigresa.

"Los tres hemos estado de acuerdo. Él está sentido y yo también porque no esperábamos lo que el programa iba a hacer. El programa fue el que malogró todo", manifestó fuerte la Tigresa del Oriente, quien reconoció que ellos cometieron un error al no contar a la producción sobre la existencia de la familia de Elmer Molocho.