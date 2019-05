susan Ochoa:“Tengo oído para el baile y buenos profesores”

¿Cómo llegas a esta gala?

Llego a la tercera gala de ‘El artista del año’ con todas las ganas de avanzar, de seguir demostrando y divirtiéndome un poco más, y también de seguir aprendiendo.

¿Cómo vas con el baile, crees que representará un problema?

Siento que el baile no es un problema para mí, porque justamente tengo unos buenos profesores que me están enseñando y también que están sacando unos pasitos míos, porque sí tengo ritmo y oído para bailar. Claro que no soy una bailarina, pero por supuesto que también manejo mi ritmo. Tengo todas las ganas de seguir aprendiendo para dar el mejor show.

¿Qué opinas de los comentarios que hizo Myriam Hernández sobre tu triunfo en Viña del Mar?

Myriam es una artista a la que admiro, a la que siempre he escuchado y, además, siempre he cantado sus canciones, por eso, que ella me haya dedicado palabras muy bonitas, con cosas muy positivas, es para mí todo un halago. Le agradezco mucho por el cariño y respaldo que recibo de ella.

¿Cómo te fue en Chile la semana pasada?

Muy bien, he recibido mucho cariño del público, agradezco a este país que me dio su cariño y amistad, y que me abrió las puertas de los medios de comunicación. Chile es parte de una bendición porque ahí gané las dos gaviotas y desde ahí se han ido presentando oportunidades y abriendo puertas internacionales. Se viene más. ❖