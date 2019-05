“Transformarme en Beethoven es un honor enorme”

Roberto Moll, con sus 53 años de carrera, acaba de subir al escenario para dar vida a Beethoven en 33 variaciones, la obra acerca del genio y su obsesión por el vals de Diabelli. Las razones para estar “muy emotivo” sobran, nos dijo por teléfono, horas previas al estreno.

La obra nos traslada a Viena y en paralelo transcurre 200 años después, cuando la musicóloga Katherine Brandt (Martha Figueroa) intenta descifrar –incluso desafiando un diagnóstico fatal y la relación con su hija– por qué se obsesionó con “un vals mediocre”. Moll ha investigado al personaje todo lo que pudo. “Después de leer dos libros de 900 y pico páginas, con dos versiones distintas sobre su alma... descubrí una personalidad bipolar, que fue un guerrero desde muy niño, con un padre alcohólico que lo maltrató mucho”.

Él y Martha Figueroa están gigantes en sus personajes y, la obra, destinada a acelerar el corazón y no dar tregua. El tiempo, la muerte, la esencia del ser son algunos de los temas del texto del venezolano Moisés Kaufman. “Había 500 tan buenos como él. Beethoven era bajito, gordito, huraño, le costaba socializar y se enfrentó a una realidad muy fuerte. Él quería el progreso, libertad para romper los moldes”.

“El ego es un veneno”

Moll solo cambia el tono calmado de su voz para reclamar el poco apoyo al arte. Radicó en Venezuela y lleva una década desde su regreso y quizá, por alguna polémica pasada, no opina directamente de política. “Lo más importante es enriquecer tu alma y no convertirte en una pobre alma millonaria. Yo siento mucha pena por ellos, porque deben sufrir mucho, deben vivir en un estrés permanente, creen que ser feliz es llenarse la barriga de banquetes, de alcohol, hablar tonterías, ¡eso no es la vida! El ego es un veneno que hay que botar a la basura. Es como si nos hubieran enseñado que hay que aprovecharnos de los demás, el ‘no seas idiota’”.

Para él, la única obligación que tiene el Ministerio de Cultura es “subvencionar” el arte. “Siempre soy optimista en que algún día despertarán. Que se dejen ya de ‘pantallar’, la salud mental del país depende de su arte, es lo que te purifica la mente. Estamos bombardeados por tanta cochinada que el arte es nuestra tabla de salvación”.

33 variaciones inicia y cierra con la frase: “Empecemos por el origen...” y Moll cuenta que suele responder a sus amigos que estaba predestinado. “Es que mi madre no quería que fuera actor, me decía: ‘Te vas a morir de hambre’. Yo le contestaba: ‘Pero voy a ser feliz’. Y pues, ¿qué es más importante en la vida? ¿Volverte millonario? ¿Tener plata y seguir siendo pobre interiormente o ser libre y progresar? Es que nos vamos rapidito, nuestra misión es llenar el corazón de otros seres humanos. Ahora Dios me ha dado el poder de transformarme en Beethoven, es un privilegio, un honor gigante. Todavía me pregunto: ‘¿yo estoy haciendo esto?’”. ❖

