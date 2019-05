Tigresa del Oriente habla sobre cómo es la sexualidad en la tercera edad [VIDEO]

La Tigresa del Oriente, se presentó como panelista en el programa “Un Nuevo Día”, conducido por la actriz Adamari López y la presentadora Jessica Carrillo.

La cantante, de 72 años, fiel a su estilo no tuvo reparos en hablar francamente de su sexualidad y su relación fallida con Elmer Molocho, 43 años menor que ella, y que hace unos días la dejo plantada minutos antes de celebrarse su boda en televisión nacional.

El programa de Telemundo invitó a Juana Judith Bustos Ahuite, nombre real de la Tigresa del Oriente, para debatir el tema "Intimidad en la tercera edad, ¿el amor no tiene edad?".

La exconductora del programa “Al rojo vivo”, Jessica Carrillo le preguntó a la Tigresa sobre la cirugía a la que se sometió como preparativo a su noche de bodas con Elmer Morocho.

"Yo me hice una reconstrucción vaginal, obviamente pensando en el amor, en la pareja. Cualquier dama que cree conveniente puede hacerlo, solo nosotros decidimos en nuestro cuerpo", declaró sin tapujos la intérprete de “Dáte placer con mi cuerpo”.

¿Por qué se terminó la relación entre la Tigresa del Oriente y Elmer Morocho?

Durante el desarrolló del programa, Adamari López le preguntó a la cantante peruana sobre la infidelidad sufrida.

“Perdón, el chico no me fue infiel. El problema es de dos nada más. Detrás de todo lo que ustedes han visto hay algo que no puedo contar”, aclaró tajante la Tigresa del Oriente.

Cómo se recuerda, el pasado 27 de abril se iba a realizar a través del programa 'Magaly TV, la firme', la boda de la Tigresa del Oriente con Elmer Morocho, sin embargo, el joven nunca se apareció en el set de Magaly Medina, quien reveló que el susodicho no había sido sincero y tenía una familia con tres hijos que vivían en el distrito de Ventanilla.