Yanet García presenta a su novio en Instagram

La modelo Yanet García, mejor conocida como la Chica del Clima, causó revuelo en redes sociales tras publicar una fotografía donde aparece con el exjugador de fútbol americano, Lewis Howes, con quien mantiene una relación sentimental desde febrero, pero que hasta el momento no se ha hecho oficial.

La foto se tomó durante el detrás de cámaras de “Hoy”, programa donde trabaja la también actriz.

Posteriormente, Yanet García decidió subir la imagen a su cuenta de Instagram en la que sale abrazada con Lewis, lo que desató los comentarios de los usuarios. Lo que llamó también la atención fue que la modelo no publicó un título a la instantánea.

Los seguidores de la conductora y del exdeportista no dudaron en enviarles mensajes de felicitaciones. La publicación pasó las 170 mil reacciones.

Como se recuerda, los rumores del romance empezaron el pasado 18 de febrero, cuando la presentadora publicó una fotografía en la playa en donde tiene una mano marcada con arena en una parte de su cuerpo, luego publicó otra en la que se veían entrelazadas las manos de un hombre y de una mujer.

La primera imagen donde la pareja apareció junta fue en marzo. Fue la misma Yanet que subió la imagen a su historia de Instagram.

Anterior relación

Yanet García mantuvo una relación de tres años con el gamer Doug Martin.

El romance comenzó en 2015, cuando el youtuber le mandó un mensaje a Yanet a través de Twitter para invitarla a Nueva York porque quería conocerla. Posteriormente, empezaron su relación y durante un año él estuvo viajando a Monterrey para conocerla hasta que decidieron mudarse a Nueva York, donde vivieron juntos un año.

"Estuvo increíble porque él tenía a sus seguidores por los videojuegos y yo en ese momento estaba siendo viral en todo el mundo, entonces cuando nos conocimos y se supo, sus seguidores se vinieron conmigo y mis seguidores se fueron con él, fue una bomba increíble para ambos. Yo no lo ayudé a él, no lo hice a él ni él me hizo a mí. Los dos crecimos juntos", relató Yanet.

Así llegó al programa “Hoy”

Luego de fracturarse el pie y dar por suspendida su carrera en la actuación en Estados Unidos, Yanet recibió la invitación de la productora Magda Rodríguez para integrarse al programa Hoy como la Chica del Clima. "Siento que Dios me mueve para un lado y para el otro", manifestó.