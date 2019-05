Hija de Luis Miguel rompió su silencio sobre la supuesta sobredosis que sufrió su padre [VIDEO]

La hija del cantante Luis Miguel, Michelle Salas, se pronunció sobre los rumores de la supuesta sobredosis de drogas que sufrió su padre.

Los reporteros de la cadena Telemundo abordaron a la joven cuando asistió a un evento en Los Angeles, California, donde participó como embajadora de la nueva línea de maquillaje de Dior junto a la reconocida modelo Bella Hadid.

Antes de ingresar al evento, Michelle Salas se tomó unos minutos para atender a los hombres prensa y aprovechó para aclarar que ella no vive del dinero de su padre.

"Tengo casi 30 años estaría medio raro que mi papá todavía me mantuviera", señaló.

Asimismo, la joven se pronunció sobre los rumores de la sobredosis de drogas y alcohol que sufrió Luis Miguel en Argentina.

Salas no cree en dichas especulaciones que solo quieren dañar la imagen del Sol de México. "Yo hasta que no lo veo, no lo creo, yo no he visto nada de eso. Verdad no creo, porque no me he enterado".



¿Al borde la muerte?

En marzo, el artista mexicano acaparó todas las portadas luego que diversos medios aseguraron que el divo estuvo al borde de la muerte por abusar del alcohol, las drogas y sexo. El hecho habría ocurrido tras ofrecer un concierto en Argentina.

De acuerdo con el programa “Involucrados”, el intérprete de ‘Entrégate’ tuvo que ser reanimado.

“El jacuzzi estaba desbordado. Lo llevaron al baño para tratar de reanimarlo porque prácticamente estaba sin conocimiento… empezó a tener taquicardia y problemas respiratorios”, informó el periodista Luis Ventura.

Michelle Salas se lleva bien con su familia

La modelo señaló que mantiene una bonita relación con Miguelito y Daniel, los hijos que tuvo su padre, el cantante Luis Miguel, con la actriz Aracely Arámbula.

“Obviamente convivo con mis hermanos. Yo siempre estoy en contacto con mi familia y bueno, con mis hermanos y su mamá (Aracely) también, porque son mis hermanos”, contó.

Sin embargo, Salas marcó distancia de su prima Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán. Según la modelo, la nieta de Silvia Pinal no le inspira confiesa, ya que solo la busca por redes sociales.

"La familia nos buscamos de vez en cuando. Yo a Frida no la veo desde hace mucho tiempo. Si ella me buscara... Pero es que solo me busca en redes sociales, y se me hace raro, si me marcara por teléfono sería diferente", mencionó.