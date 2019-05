Tilsa Lozano arremete contra George Forsyth y tilda de 'floro' al motivo de su separación

Tilsa Lozano no se calló nada. La conductora tiene una rivalidad con Vanessa Terkes debido a que, según ella, la actriz se burló de su separación con el padre de su hijo.

Vanessa Terkes anunció el fin de su relación con George Forsyth a través de un comunicado de prensa, por ello, la modelo no evitó responder las preguntas relacionadas con la ruptura de la actriz y el alcalde de La Victoria.

La conductora volvió a señalar que la boda fue un 'reality' y que la justificación de su separación que dio a conocer George Forsyth, es falsa, pues para ella, siempre hay tiempo para las demostraciones de cariño.

"Todos trabajamos, si quieres tiempo lo sacas de donde sea, aunque sea te haces cariñito a las 3 de la madrugada y te sobas pie con pie debajo de la colcha. El tiempo se saca, eso es 'floro'", sentenció Tilsa Lozano para el diario Trome.

La respuesta de George Forsyth al comunicado de Vanessa Terkes fue la siguiente: “Me ha faltado tiempo, el trabajo en el que ando muy metido me exige todo mi tiempo. Vanessa es una mujer excelente, una persona A1, solamente que este periodo de extremo trabajo nos complicó. Recién voy a conversar (sobre todo esto) con los míos, no lo he interiorizado aún, pero es muy duro”.

Según Tilsa Lozano, las imágenes captadas del exfutbolista compartiendo una reunión con sus amigos habría sido la detonante para que la actriz tome cartas en el asunto. "No me llegó esa información precisa, pero sí algo muy similar. Él habría estado con un grupo de gente y ella no sabía", explicó.

Pero la conductora de "En exclusiva" lanzó los rumores de la separación en repetidas ocasiones. En una oportunidad, reveló que una persona cercana a ella y a la familia de Terkes, le había confesado que la pareja ya se encontraba separada desde hace un buen tiempo.

Tilsa Lozano sobre Vanessa Terkes y George Forsyth: "Fue 'armani'"