Nació el cuarto hijo de Kim Kardashian y Kanye West

El esperado cuarto hijo de la poderosa pareja de celebridades, Kim Kardashian y Kanye West, nació el jueves en la noche, según confirmó la propia empresaria y modelo mediante su cuenta de Twitter.

"He´s here and he´s perfect! [Él está aquí y es perfecto], escribió la hermana de Kylie Jenner, exactamente a las 9.30 de la mañana [hora de Estados Unidos].

He’s here and he’s perfect! — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 10 de mayo de 2019

Veinte minutos después, Kim Kardashian agregó que el pequeño es muy parecido a su hermana Chicago, quien también nació por vientre surogado.

Asimismo, la celebrity dice esperar que los rasgos de su nuevo bebé cambien con el tiempo.

"He’s also Chicago’s twin lol I’m sure he will change a lot but now he looks just like her [Él parece el gemelo de Chicago. LOL. Estoy segura que cambiará, pero ahora luce igual que ella]", twiteo la esposa del rapero y diseñador de modas Kanye West.

He’s also Chicago’s twin lol I’m sure he will change a lot but now he looks just like her ✨ — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 10 de mayo de 2019

Juntos en el hospital

Según el portal TMZ, Kim Kardashian faltó a una entrevista programada para este jueves, en el programa "Ellen" de la presentadora Ellen DeGeneres, por estar junto a su esposo en el hospital al recibir la noticia que el vientre de alquiler había entrado en proceso de parto.

En su reemplazo asistieron al set de televisión su hermana Kourtney Kardashian junto a sus hijos y su madre Kris Jenner.

El proceso para tener un nuevo hijo

Después del nacimiento de su hija Chicago, por gestación subrogada el pasado 16 de enero, Kim Kardashian y Kanye West se contactaron nuevamente con la madre para que los ayude a traer a su nuevo hijo, pero la joven -que según TMZ tiene apenas 20 años- no accedió al pedido.

La pareja no reveló que otras vías utilizaron para contactar a un nuevo vientre de alquiler, solo hicieron de conocimiento público que utilizaron un embrión sobrante de Kim Kardashian.

Finalmente, en enero de este año durante una entrevista en el programa de Andy Cohen, la socialité confirmó que su nuevo hijo estaba en camino.