Jazmín Pinedo confiesa doloroso recuerdo tras convertirse en madre [VIDEO]

El programa "Mujeres al mando" inicio las celebraciones por el Día de la Madre. La conductora de televisión Jazmín Pinedo fue sorprendida por los miembros del equipo de producción, quienes le prepararon un obsequio con el que provocaron sus lágrimas. La modelo Karen Schwarz le entregó una caja que albergaba uno de los objetos más valiosos que tiene su pequeña hija, Khalessi, fruto de su amor con el chico reality Gino Assereto.

Jazmín Pinedo contó uno de los mejores recuerdos que tiene con su hija Khalessi. Ella contó que se ve reflejada en su pequeña, quienes tienen en común el gusto por las mantas. La modelo peruana y exchica reality manifestó que su madre le entregó un cobertor para que pueda proteger a la pequeña. Con el pasar de los años tuvo que ser separada en pequeñas partes para que pueda ser lavada.

La popular 'Chinita' comentó que su la manta se ha convertido en la fiel protectora de su hija, y que no se separa de ella en ningún momento. Pese a sus largas jornadas de trabajo en el canal, la pequeña manifestó los divertidos encuentros que tiene con la conductora de televisión, quien es su compañera favorita para jugar a las princesas.

Aunque el tiempo puede ocasionar que no pase el tiempo que quisiera con Khalessi, Jazmín Pinedo confesó que es difícil, pero califica de "increíble" como su hija se parece a ella, añadiendo que sin ella su vida no tuviera sentido. La pareja de Gino Assereto cree que un abrazo de la pequeña puede solucionar cualquier problema que tiene, ya que se siente a salvo.

Recordemos que Jazmín Pinedo mostró su embarazo en televisión, revelando que se iba a convertir en madre cuando aún trabajaba en el reality de competencias "Esto es guerra", programa en el que conoció al padre de su hija.

Sorprenden a Jazmín Pinedo por el Día de la Madre

Jazmín Pinedo víctima de agresión

Jazmín Pinedo se animó a contar la difícil historia que le tocó vivir antes de conocer a Gino Assereto. "Yo sí tuve una relación tóxica", inició. Luego relató que el joven tenía problemas psicológicos porque le indicaba qué ropa usar, qué hacer y a dónde tenía que mirar hasta que terminó por faltarle el respeto.

"No fue ni un año. Pero sí, (maltrato físico) fue porque yo no tenía otra opción, estaba en otro país, me escondió mis documentos, fue bien difícil. No pasó porque yo lo permitiera, yo no soy una mujer que permita este tipo de situaciones, no tuve otra opción, no tenía celular, me quitaron los papeles, me escondió la visa. Lo que tuve que hacer es guardar silencio por un tiempo hasta que pude enviar un correo para que vinieran a ayudarme", reveló Jazmín Pinedo.