Fabio Agostini sobre Nesty: "Le falta un mundo para estar como yo" [VIDEO]

El beso de Mayra Goñi y Nesty en el set de 'En boca de todos' causó sorpresa pese a que fue parte del guión de un sketch. La actriz y el cubano estarían en planes de iniciar una relación amorosa luego de ser captados en una comprometedora situación durante una de sus salidas nocturnas.

El reciente video musical de Mayra Goñi y Nesty tuvo escenas sensuales donde él logra tocar la cintura y los labios de la actriz.

Ante ello, Fabio Agostini fue invitado en el programa conducido por Tula Rodríguez y respondió algunas preguntas sobre el nuevo compañero de su expareja.

Durante una dinámica, la conductora le preguntó:¿Crees que Nesty es más guapo que tú?. A lo que el exchico reality hizo una cruel comparación entre el cubano y él, y lanzó su comentario en televisión nacional: "No es feo, el chico tiene lo suyo pero le falta un mundo para estar como yo".

La comparación no quedó del todo clara por lo que le pidieron que proponga un ejemplo y el respondió: "Él es un Peugeot 206 y yo soy un Lamborghini".

La frase no sólo causo las risas de los demás invitados sino también la sorpresa por el atrevimiento del chico reality. Luego Fabio Agostini comentó sobre el polémico beso entre Mayra y Nesty, él negó sentir molestia, por el contrario, envió sus buenos deseos a la nueva pareja de cantantes.

"No me dio ningún 'pica pica' y no me va a dar, me alegro mucho por ellos dos, que vivan felices, que coman perdices y tengan muchos hijitos", comentó el exchico reality.

Además criticó sobre el sketch, pues este se tuvo que realizar en repetidas veces pese a que Mayra es una actriz con experiencia en series peruanas. "Me parece un poco raro que tengan que repetir la escena seis veces, es algo que no me puede entrar a la cabeza", concluyó.

Fabio Agostini tuvo fuertes declaraciones sobre Nesty y Mayra Goñi