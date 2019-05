Tras hacer publica su separación del alcalde del distrito de La Victoria George Forsyth a través de un comunicado, Vanessa Terkes sostuvo un enlace telefónico con el programa ‘En boca de todos’ para supuestamente dar mayores detalles sobre la ruptura de su matrimonio. Sin embargo, la actriz solo atinó a comentar que se siente muy afectada.

“Les quiero pedir una disculpa por no haber ido al programa, pero les mentiría si les digo que no siento un profundo dolor en mi corazón. Si alguien conoce mi corazón, ese es Dios, y él también conoce la verdad detrás de todo esto y es él quien me dará las fuerzas necesarias para salir adelante como siempre lo ha hecho”, dijo.

“La verdad es que ahora no me siento bien, no me gustaría decir nada ni dar más comentarios. Espero que me entiendan”, agregó Vanessa con la voz entrecortada.

Cabe señalar que en su primeras declaraciones Forsyth mencionó que debido al trabajo que le exige todo su tiempo, su matrimonio se vio afectado. “Vanessa es una mujer excelente, solo que este periodo de extremo trabajo nos complicó”. ❖