¿Quién es el misterioso galán que vino con Maluma para su concierto en Perú? [VIDEO]

El cantante colombiano Maluma llegó hace unas horas a Perú, como parte de su gira “Fame” para brindar un concierto en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

Sin embargo, el ganador de los Latin Billboards 2018 no llegó solo y vino acompañado de Andrés Felipe Giraldo Bueno, más conocido como Pipe Bueno, un cantautor y compositor colombiano de música Popular Colombiana y norteña.

¿El novio de Maluma?

A través de sus Instagram Stories, Pipe Bueno muestra extractos del viaje que realizó junto con Maluma, a quien lo une una amistad de más de 10 años.

Sin embargo, en uno de ellos ambos artistas se muestran muy cariñosos, reviviendo los rumores de un posible romance entre ellos, un rumor que viene circulando desde hace meses.

A finales del 2018, Pipe Bueno en una entrevista para Caracol Televisión desmintió este hecho, y afirmó que solo eran amigos.

“"Evidentemente eso no es cierto, ya conocen a la novia de Juancho, mi novia era la presentadora de televisión Jéssica Cediel con la que viví cinco años, por cierto. Me reía con él porque no es verdad. Somos amigos y eso no va a cambiar", aclaró.

Pipe Bueno y María Fernanda W

Al cantante Pipe Bueno también se le ha relacionado con la estrella de YouTube e Instagram, María Fernanda W, ex pareja del fallecido cantante de reggaeton Legarda, asesinado durante un tiroteo, en febrero del 2019.

Aunque ambos artistas lo han negado, la influencer ha sido fuertemente criticada por los seguidores y familia de Legarda, por dejarse fotografiar en actitud sonriente y cariñosa con Pipe Bueno, a pocos meses de la muerte de su pareja.

Ante este cuestionamiento, María Fernanda W declaró para la revista chilena Vea que no se cierra ante la posibilidad de volverse a enamorar.

"Soy una persona demasiado amorosa y no me cierro a la posibilidad de volver a amar. Si el día de mañana llega una persona, ¡perfecto! lo dejo en manos de Dios. Uno al mundo vino a amar, entonces por qué no hacerlo”, reveló la ex pareja de Legarda.