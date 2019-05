Vanessa Terkes rompe su silencio en vivo y da increíble declaración [VIDEO]

La separación de Vanessa Terkes y George Forsyth ha estado en boca de todos; sin embargo, la actriz decidió dar la cara en televisión nacional para aclarar la verdadera razón de su separación con el alcalde de La Victoria.

En un enlace telefónico, Vanessa Terkes se comunicó con el programa 'En boca de todos', donde presentó su descargo entorno a lo que sucedió con el exarquero.

"Hola a todos, de verdad les quiero pedir una disculpa por no haber ido hoy (...)les mentiría si digo que no siento un dolor profundo en mi corazón", se le oye decir a Vanessa Terkes en la primera parte de la entrevista.

La ex de George Forsyth reveló que solo existe alguien que conoce la verdadera historia detrás, luego de hacerse pública su separación con el burgomaestre de La Victoria.

"Si alguien conoce mi corazón ese es Dios. Y él también conoce la verdad detrás de todo esto, y es él quien me va a dar las fuerzas necesarias para salir adelante como siempre lo ha hecho. Ahorita no me siento bien, no me gustaría decir nada, quisiera no dar más comentarios", manifestó Vanessa Terkes.

En la comunicación estuvo presente Tula Rodríguez, Sheyla Rojas y el doctor Tomás Angulo, quien decidió explicar lo que estaba sucediendo y posterior darle un consejo, por pedido de la ex de Pedro Moral; sin embargo, se cortó el encale telefónico dejando sorprendido a los conductores.

Minutos más tarde, tras la intervención de Ricardo Rondón, la producción de 'En boca de todos' volvió a entablar comunicación con la actriz, quien fue breve en sus últimos segundos al aire.

"Les agradezco, de verdad, el apoyo, la consideración y el silencio es importante para mí en este momento. No voy a decir más y de verdad les agradezco el apoyo que ustedes me han dado", finalizó.

Vanessa Terkes tuvo drástica respuesta con los conductores de 'En boca de todos'

Los presentadores del espacio de América TV realizaron un enlace telefónico con Vanessa Terkes para que aclare sobre su ruptura con George Forsyth, pero la actriz fue lacónica con sus declaraciones y solo indicó que Dios sabe toda la verdad detrás de su sufrimiento.