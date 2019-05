Neymar se emociona al conocer al actor Will Smith [VIDEO]

El actor Will Smith cumplió el sueño del jugador del Paris Saint Germain (PSG), Neymar Jr, al presentarse de forma inesperada ante él.

El jugador brasileño es un fan declarado del intérprete de “Independence Day”, y desde hace diez años venía afirmando que deseaba conocerlo algún día.

De igual forma, Will Smith que es un gran aficionado al fútbol, también había manifestado su deseo de conocer al máximo goleador del Sudamericano sub 20.

¿Cómo se produjo el encuentro entre las dos celebridades?

El actor cuatro veces nominado a los Premios Globo de Oro se encontraba en Argentina para promocionar su nueva película "Aladdin", en donde interpreta al genio de la lámpara.

Por otro lado, Neymar da Silva Santos Júnior estaba grabando un spot promocional para la red social “Otro”, que ofrece contenido exclusivo de los mejores jugadores del mundo. Y que tiene como voceros a estrellas de la talla de Zidane, Lionel Messi, Beckham, Isco, Luis Suárez, David Luiz, James Rodríguez, Lukaku, Cantona, Lieke Martens o Toni Duggan.

“Otro” facilitó que Will Smith llegará al set de grabación y tomará totalmente de sorpresa a Neymar Jr, que en ese momento se encontraba revisando su celular, cuando se percata que el actor está presente en el set.

¿Qué dijo Neymar sobre su encuentro con Will Smith?

Tras la sorpresa inicial que quedó registrada en video, el medallista de oro de los Juegos Olímpicos de Río 2016, posteó en su cuenta de Instagram una foto con el actor de “El Príncipe de Bel Air”.

"¡Uno de los mejores días de mi vida! Eres un gran hombre Will Smith Eres el mejor", escribió emocionado el jugador.

Minutos después, el actor nominado a dos Premios Óscar, reposteó la publicación de Neymar Jr.

Intentaron conocerse anteriormente

Según contó el propio actor, ambos intentaron encontrarse varias veces durante estos diez años.

"Estamos tratando de vernos desde hace 10 años y este es el primer encuentro. En Miami lo intentamos, pero tú tenías entrenamiento y no lo pudimos hacer. También una vez en Brasil... usted saber. En fin, después de 10 años, este es el primer encuentro. Ha sido una sorpresa, él no sabía nada", explicó Will Smith.