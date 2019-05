¿Nicola Porcella le infiel infiel a Romina Lozano con Paula Manzanal?

Así como pasó con la venezolana Alexandra Méndez, “El valor de la verdad” promete hacer un repaso por la vida amorosa de Paula Manzanal, cuyas confesiones saldrán a la luz este sábado 11 de mayo.

En la lista de los supuestos romances de Paula Manzanal figuran el colombiano Maluma, el español Fabio Agostini, el modelo Guty Carrera, el argentino Benjamín Lukovski, el piloto de autos Mario Hart y el costarricense Coto Hernández.

Pero el nombre que hasta el momento más ha generado polémica es Nicola Porcella, pues la amiga de Stephanie Valenzuela tendrá que revelar si mantuvo un romance con el chico reality. Y si sucedió, la joven deberá aclarar si el hecho ocurrió cuando el exintegrante de “Esto es Guerra” ya estaba con Romina Lozano, la Miss Perú 2018.

“¿Has tenido relaciones sexuales con Nicola hace menos de tres meses?”, es una de las candentes preguntas que formuló Beto Ortiz a su invitada, quien buscará llevarse los 50 mil soles por 21 preguntas bien respondidas.

“Tú has estado con Nicola cuando él estaba con Romina”, señala el conductor de “El valor de la verdad”, a lo que Paula expresa: “Él y Romina estaban como dos semanas”, lo que confirmaría que hubo infidelidad de Porcella a la modelo. “Según él, (ellos) no están, él es soltero”, añadió Manzanal.

¿Tuviste un affaire con Mario Hart? ¿Estuviste con ‘Coto’ cuando salía con Yahaira? y ¿te ofrecieron 10 mil dólares para acostarte con un jeque en Dubái?, son otras de las preguntas que se le escucha formular a Beto Ortiz.

En el avance también se puede ver que una amiga de Paula Manzanal toca el botón rojo de “El valor de la verdad”. Segundos después, se ve llorando a la expareja de Benjamín Lukovski.

Paula Manzanal también confesó que vivió una experiencia traumática con un hombre. "Me jalaba el pelo para yo acercarme y se bajó el pantalón, me dijo (hizo una señal). Y yo dije: "’No, hazme lo que tú quieras pero yo no te voy a tocar’. Para mí, fue lo más traumático de mi vida", declaró entre lágrimas.

La modelo se encuentra en medio de una demanda por juicio de alimentos a su expareja, DJ Jordan Davies, luego de abandonar a su hijo con ella.

Primer avance de El valor de la verdad con Paula Manzanal