“Me encantó que Susan Ochoa gane las gaviotas”

Tras cuatro años de ausencia, Myriam Hernández está de vuelta en Perú para ofrecer un concierto en homenaje a la madre peruana.

En un encuentro con la prensa, la intérprete chilena saludó el triunfo de Susan Ochoa en Viña del Mar.

“Tuve oportunidad de escucharla y es una tremenda artista, me alegró mucho su triunfo por ella y por Perú que es como mi segunda casa”, señaló.

En otro momento, Myriam contó de qué manera enfrentó al género urbano que es lo que más suena actualmente.

“He hecho algunos guiños con lo urbano, es una manera de mostrar respeto por los ritmos actuales pero no haría una colaboración que me saque de mi género. Lo que sí creo es que la música romántica va a estar siempre presente porque es para todos, cantarle al amor no es moda”, anotó.

La cantante se presentará este viernes 10 en Arequipa y el sábado 11 cantará en el Parque de la Exposición. ❖