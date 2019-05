Vanessa y George, ¿el fin de la historia?

La historia de amor entre Vanessa Terkes y George Forsyth empezó con la misma rapidez con la que ahora llegó a su fin el matrimonio. Casi ocho meses después de aquel promocionado enlace en una iglesia en el centro de Lima, ha sido la actriz quien ha confirmado los rumores que se dejaban escuchar.

“Quiero comentarles que en mi matrimonio como esposa siempre entregué amor, tiempo y respeto en beneficio de cuidar nuestro hogar. Lamentablemente, asuntos muy internos y privados de pareja, hacen que hoy tome la triste decisión de separarme en pro de mi tranquilidad emocional”, son las primeras palabras del comunicado con el que pone fin a su vínculo con el actual alcalde de La Victoria.

“Todos saben que una separación es dolorosa, pero esto no va a impedir que continúe con mis planes a futuro y el desarrollo de mis próximos proyectos artísticos y sociales”, agrega, pidiendo respeto a este momento que atraviesa.

El comunicado, además de dejar sentado que los rumores de un distanciamiento eran ciertos, deja por otro lado una interrogante sobre qué fue lo que desencadenó la ruptura. Y es que el sábado último, ante la noticia del debut de la actriz en una conocida emisora local, el burgomaestre le envió un romántico mensaje en sus redes sociales.

“Hola, hermosa, quiero aprovechar estos momentos para felicitarte por esta nueva etapa de tu vida. Sé que lo has hecho antes con mucho éxito y la vas a volver a romper. Tienes la oportunidad, nuevamente, de dirigirte a todos los peruanos y transmitirles mucha paz y amor. Tienes esa forma de ser, esa humildad, por eso es que todos te quieren. Todos te reciben. Un besote enorme, te estaré escuchando”, fueron las palabras de Forsyth en un video.

Por esos días, la actriz además aseguraba que los rumores de un distanciamiento eran infundados. “Solo puedo decir que las redes sociales no hacen una relación y no hacemos caso porque la gente en la calle nos felicita, pues se dan cuenta de que nuestro amor es verdadero, no un show, y tampoco nos casamos por conveniencia”, afirmó a un medio local.

Lo curioso en este tema es que mientras América Televisión –donde trabaja Terkes– emitía el comunicado de la actriz, Forsyth se encontraba liderando un operativo en Polvos Azules. Cuestionado sobre el anuncio de su aún esposa, respondió: “Sobre ese comunicado, obviamente lo conversaré en otro momento. Estamos en pleno operativo. Gracias”. ❖