Día de la Madre: Los famosos recuerdan a sus mamás de la manera más tierna

Las madres nos engríen todos los días del año. Es natural que, al menos una vez, le devolvamos todos los favores que han realizado los 364 días restantes. Te cobijaron de pequeño y ahora, aunque tengas más de 25 años, cada vez que la visitas tiene listo tu plato de comida favorito y un postre.

Para todos, el Día de la Madre es una fecha importante. Aunque no en todos los países se celebre el segundo domingo de mayo, de todos modos, guarda el mismo sentimiento. En Perú y en Hollywood, las mamás son el centro de atención.

Discursos por el Día de la Madre

Estas son las frases más tiernas, dichas por actores y cantantes, que han impresionado a sus fanáticos.

Tom Hiddleston

Tom Hiddlestone es más conocido por su rol en Marvel.

El actor que interpretó a Loki no tiene tantos conflictos familiares como en la película de Marvel. En varias ocasiones ha demostrado ser cercano a su madre y hermanas, además de hacerse llamar feminista.

Para el actor de Hollywood, su mamá es una gran fuente de inspiración, comentó a la revista Elle de Reino Unido. “Creo en la fuerza, la inteligencia y la sensibilidad de las mujeres. Mi madre, mis hermanas, son fuertes. Mi mamá es una mujer valiente y la amo por eso”, declaró a Elle.

Jennifer Garner

La actriz estadounidense, Jennifer Garner

Durante una entrevista con Southern Living en 2015, la reconocida actriz habló sobre su humilde comienzo y todo lo que aprendió de Patricia, su madre.

“Es muy importante para mis hijos ver que no todos tienen las vidas que ven en Los Ángeles. Eso no refleja al resto del mundo. Quiero que crezcan con los valores del sur que yo tuve. Ver a las personas cuando me dicen hola y detenerme a oler las rosas. Si pudiera hacer la mitad del buen trabajo que hizo mi madre, estaría feliz”, declaró Jennifer Garner.

Harry Styles

Los fanáticos de Harry Styles también siguen a su madre, Anne Twist.

El exintegrante de One Direction no suele hablar sobre su familia, pero las veces que ha dado declaraciones sobre ella siempre han sido conmovedoras. En junio de 2017, el cantante británico perdió a su padre. Él alabó a su madre, Anne Twist, por manejar las circunstancias con gracia.

“Me siento afortunado”, comentó Harry Styles, según el portal de noticias Tiger Beat. “Tengo una gran familia y siempre me he sentido amado. Mi mamá es una persona muy fuerte”, agregó.

Beyoncé

Beyoncé lleva a su madre a todos los eventos importantes de su vida.

La madre de la artista pop es una estrella por sí sola. Tina Knowles es conocida por diseñar muchos de los trajes que usó Destiny’s Child y por lanzar una marca de ropa junto a su hija. Son muy unidas y Tina nunca se pierde de los momentos más importantes en la vida de la cantante.

Durante una entrevista con Oprah, Beyoncé dijo que su mamá “es una de las personas que te sientes honrado de conocer. No importa quién seas, te enamorarás de ella porque es espiritual, inspiradora, fuerte, graciosa, creativa, talentosa, todo lo que ella quiera ser”.