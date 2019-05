Amiga de Paula Arias en 'Son Tentación' envía conmovedor mensaje tras 'ampay' de exnovio

Paula Arias se encuentra atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida tras las recientes imágenes de quién en ese entonces era su pareja, Tomás Medrano, a la salida de un hotel con una mujer desconocida.

El 'ampay' remeció el mundo de la salsa. La líder de 'Son tentación' recibió la desagradable noticia luego de una presentación, el reportero de Magaly TV, la firme le enseñó el video y se quebró frente a las cámaras.

Luego ella confirmó que había finalizado la relación con el padre de sus hijos y no daría más declaraciones para los medios, respecto al tema.

Angie Chávez, integrante y amiga de la cantante, se pronunció en sus redes sociales con un conmovedor mensaje.

"Siempre he creído que eres especial. Y hoy lo recalco, eres más que especial, eres una buena mujer, fuerte, única y un hermoso ser humano, buena madre. Gran amiga y hermana y Dios bendice a las personas como tú. Lo mejor de la vida es dejar que todo llegue a su tiempo y que pase lo que tenga que pasar en el momento adecuado para dejar a nuestro lado a quienes realmente tienen que quedarse. Sabes que estoy aquí para ti. Y estaré cuando me necesites y te reafirmo mi compromiso de hermandad siempre", escribió la salsera.

Además, Angie Chávez expresó que no sólo comparte una relación profesional con Paula Arias sino también una relación de amistad tan cercana que hasta conoce a su familia.

"Más que mi jefa te has vuelto mi amiga y mi familia.Yo y los míos te queremos mucho, créeme que lo mejor esta por llegar. Después de la tormenta siempre llega la calma . Te quiero Paula, aunque a veces me tires puñetes que me dejan doliendo el hombro", culmina el mensaje y junto a este acompaña una imagen de las salseras sonriendo.