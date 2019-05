Toma con humor aparición de vaso de café en GOT

La aparición de un vaso plástico de café de una conocida tienda en una de las escenas del cuarto capítulo de la última temporada de ‘Game of Thrones’ generó miles de comentarios en redes sociales.

En la escena, el vaso aparecía junto a Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), y desató una serie de suspicacias que acusaban a HBO de querer hacer publicidad. Sin embargo, luego de algunas horas de silencio, la cuenta oficial de Twitter de la serie respondió a la aparición del vaso en el episodio “The Last of the Starks”.

“El café que apareció en el episodio fue un error. Daenerys había pedido un té de hierbas”, escribieron junto a una imagen donde la “madre de dragones” brinda con un vaso metálico.

HBO tomó el momento con humor para que los fans tengan sus propias interpretaciones. No obstante, el vaso de café fue removido digitalmente de la escena, por lo que ya no aparece si el capítulo se ve en HBO Go u otras plataformas de streaming.❖